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  4. Küçükçekmece'de mide bulandıran olay! Taciz iddiası mahalleyi karıştırdı

Küçükçekmece'de mide bulandıran olay! Taciz iddiası mahalleyi karıştırdı

17.08.2021 23:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küçükçekmece'de küçük çocuklara taciz girişiminde bulunduğu iddia edilen şüpheli linç edilmek istendi. Şüpheli gözaltına alındı.

Küçükçekmece'de mide bulandıran olay! Taciz iddiası mahalleyi karıştırdı

Olay, saat 19.00 sıralarında Küçükçekmece İnönü Mahallesi'nde yaşandı.

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İddialara göre, yabancı uyruklu şüpheli, küçük çocuklara, taciz girişiminde bulundu. Şüpheliyi görenler duruma müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine polis, sevk edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Şüpheliyi, mahallelinin elinden polis, aldı. Gözaltına alınan şüpheli, karakola götürüldü.

Mahalle sakini Yusuf Yıldız, "Daha önce de bu olay oldu. Komşuların çocukları 'Bu adam bize sarkıntılık ediyor' dediler. Takip edip, yakaladık. Bize 'İranlıyım' dedi. Türkçesi zayıftı" diye konuştu. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Küçükçekmece taciz
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