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Küçükken bir bacağı oluşamadığı için sayısız zorbalığa maruz kalmıştı! Son gülen kendisi oldu: ''Geri çekilmiyorum''

07.11.2022 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zizipho Soldat, orantısız ve yamuk bacaklara sahip olmasına neden olan doğum kusuru nedeniyle yıllarca zorbalığa maruz kaldı. Bir noktada tüm yaşadıklarına meydan okumaya karar veren Soldat, sonunda engelini benimsemeyi ve bunu lehine kullanmayı seçti.

Küçükken bir bacağı oluşamadığı için sayısız zorbalığa maruz kalmıştı! Son gülen kendisi oldu: ''Geri çekilmiyorum''

Zizipho Soldat, uzuvlarda aşırı şekil bozukluğuna neden olabilen nadir bir durum olan Phocomelia Sendromu ile doğdu. Doğum kusuru, Soldat'ın sol kolunun tam olarak oluşmasını engelledi ve sol bacağının da gelişemeyip sağın bacağından büyük ölçüde kısa olmasına neden oldu.

ZORBALIĞA MARUZ KALDI

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Güney Afrika'daki Johannesburg'dan 27 yaşındaki genç, yıllarca görünümü yüzünden zorbalığa uğradıktan sonra, engelinin geleceğini nasıl etkileyeceği konusunda endişeliydi. Özellikle lise yıllarında yatılı okulda kalırken arkadaşları tarafından hem fiziksel hem de duygusal olarak şiddet görmüştü.

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Ancak yirmili yaşlarında Instagram'da vücut olumlama trendine dahil olup, bir arkadaşının teşvikiyle görüntülerini paylaşmaya başladıktan sonra çok fazla destek aldı.

ŞİMDİ BİR MODEL

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O zamandan beri Güney Afrika ve ABD'de My Friend Ned ve Gamute Management adlı iki mankenlik ajansıyla sözleşme imzalayan Soldat, şimdi başarılı bir model ve ayrıca bir influencer olarak çalışıyor.

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Tüm endişelerine rağmen en çok bütün vücudunu gösteren fotoğraflarıyla reaksiyon aldığını savunan genç kadın ''Artık geri çekilmiyorum. Bugünlerde kendime olan güvenim inanılmaz, geriye dönüp baktığımda farklı bir insanmışım gibi görünüyor!'' diye konuştu.

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