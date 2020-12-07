Küfün nedeni buymuş! Yatak odasını temizlerken...

Ev temizliğinin en önemli noktalarından birisi olan yatak odalarını tertemiz yapacak ipuçlarıyla karşınızdayız. Gardırop temizliğinden yatakları havalandırmaya dek pek çok ayrıntıyı bu yazıda bulabilirsiniz. Bu ipuçlarıyla yatak odası temizliğini çok daha etkili ve hızlı yapmanız mümkün. İşte detaylar!

YATAĞI ARADAN ÇIKARIN

Yatak odası temizliğine başlamadan önce yatağı aradan çıkarmaya ne dersiniz? Böylece, siz diğer temizlik alanlarıyla uğraşırken yatağınızı ve yorganınızı havalandıracak zamanı elde etmiş olursunuz. Öncelikle, yatağın üzerindeki tüm parçaları makineye atın. Nevresimleriniz yıkanırken yatağınızı ince uçlu ve temiz bir süpürge ucuyla süpürün. Ardından varsa lekeleri sirkeli, deterjanlı suyla silin. Yatağınız kirliyse tüm yatağı ürün bilgilerine uyarak silip kurutabilirsiniz. Fakat bu aşamada yatağı kuruya yakın nemli bir bezle silmelisiniz. Yatağınız ıslak kalırsa küf ve koku oluşur. Son olarak havalanıp kuruyan yatağınızı ucundan ters çevirin. Yatak kalitesi için bu işlem çok önemlidir. Bazanızı da sildiğinizde yatağınız tertemiz olacak. İşte bu kadar!