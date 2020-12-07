Küfün nedeni buymuş! Yatak odasını temizlerken...

Ev temizliğinin en önemli noktalarından birisi olan yatak odalarını tertemiz yapacak ipuçlarıyla karşınızdayız. Gardırop temizliğinden yatakları havalandırmaya dek pek çok ayrıntıyı bu yazıda bulabilirsiniz. Bu ipuçlarıyla yatak odası temizliğini çok daha etkili ve hızlı yapmanız mümkün. İşte detaylar!
Yatak odası temizliğine başlamadan önce yatağı aradan çıkarmaya ne dersiniz? Böylece, siz diğer temizlik alanlarıyla uğraşırken yatağınızı ve yorganınızı havalandıracak zamanı elde etmiş olursunuz. Öncelikle, yatağın üzerindeki tüm parçaları makineye atın. Nevresimleriniz yıkanırken yatağınızı ince uçlu ve temiz bir süpürge ucuyla süpürün. Ardından varsa lekeleri sirkeli, deterjanlı suyla silin. Yatağınız kirliyse tüm yatağı ürün bilgilerine uyarak silip kurutabilirsiniz. Fakat bu aşamada yatağı kuruya yakın nemli bir bezle silmelisiniz. Yatağınız ıslak kalırsa küf ve koku oluşur. Son olarak havalanıp kuruyan yatağınızı ucundan ters çevirin. Yatak kalitesi için bu işlem çok önemlidir. Bazanızı da sildiğinizde yatağınız tertemiz olacak. İşte bu kadar!
Artık minimal çağdayız. O yüzden tıka basa dolu gardıropları da aradan çıkarmanın zamanı geldi. İlk olarak, geçen mevsime ait ürünleri gardıroptan çıkarmalısınız. O kıyafetleri baza altı ya da hurçlarda muhafaza edebilirsiniz. Geriye kalan kıyafet, çanta, takı ve ayakkabılar arasından belki bir gün kullanırım umuduyla sakladığınız ama asla kullanmadığınız ürünleri seçin. Her dolapta bu ürünlerin olduğu biliyoruz, bir düşünün elbet sizde de vardır. Bu ürünleri bağışlamaya, bir sevdiğinize hediye etmeye ya da satmaya ne dersiniz? O ürünler gerçekten lazım olsaydı şimdiye kadar zaten fark ederdiniz. Tüm bu aşamalardan sonra dolabınız ferahlayacak. Tüm rafları önce süpürüp sonra sildikten sonra geriye kalan kıyafetlerinizi yerleştirebilirsiniz. Bir dolap kokusu asmayı da ihmal etmeyin, emin olun çok seveceksiniz.
Halılarınızda lekeler varsa beyaz sabun ve sirkeli suyla silebilirsiniz. Sirke halılarınızı parlatacak, sabun ise lekelere müdahale edecektir. Siz camları silerken perdeleri makineye atmayı da unutmayın. Ayrıca, yatak odalarınızda ağır perde ve tüller kullanmamaya özen göstermelisiniz. Ağır tüller çok fazla toz tutar ve gece boyu bu tozu solumak alerjik etkiler ortaya çıkarabilir. Çekmeceler için ise düzenleyici aparatlardan edinmek işinizi çok kolaylaştırır. Bu aparatlar sayesinde çorap, çamaşır ve diğer eşyalarınız karışmaz ve çekmece içleriniz devamlı olarak düzenli kalır. Yatak odası temizliği bittiyse, bir fincan kahveye ne dersiniz?
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