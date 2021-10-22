HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Küfür cinayeti şüphelilerini yakalatan gölge

Küfür cinayeti şüphelilerini yakalatan gölge

22.10.2021 01:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara’nın Çankaya ilçesinde otobüs durağını soran gruba küfür ettiği iddiasıyla dövüldüğü belirlenen bir kişi 2 gün sonra hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili yaptığı çalışmada, dayak atan kişilerin duvara yansıyan gölgelerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülenmesiyle ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan kişiler sorguda suçlarını itiraf ederken, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay 16 Ekim akşamı Ankara’nın Çankaya ilçesi Ziya Gökalp Caddesi’nde meydana geldi. Darp sonucu yaralama ihbarı alan polis ekipleri ve sağlık ekipleri olay yerine gittiklerinde kimseyi bulamadı. Ağabeyi Uğur Güzel’den haber alamayan Özlem Gürgen, 2 gün sonra 18 Ekim’de kardeşinin evine gitti.

Ankara’da benzinlikte dehşete düşüren olay! Önüne gelene bıçakla saldırdıAnkara’da benzinlikte dehşete düşüren olay! Önüne gelene bıçakla saldırdı

Çilingirle kapıyı açıp içeriye giren Gürgen, ağabeyini yerde baygın buldu. Vücudunda morluklar olan Uğur Güzel,(33) çağrılan ambulansla kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yapılan ilk incelemede Güzel’in burnunda darbeye bağlı kırık olduğu ve beyin kanaması sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

POLİS EKİPLERİNİN ÇALIŞMALARI SONUCUNDA ŞÜPHELİLERİ GÖLGELERİ ELE VERDİ

Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 2 gün önce yapılan ihbarda darp sonucu yaralanan kişinin Uğur Güzel olabileceğini değerlendirerek, araştırma başlattı. Olay yeri ve çevresindeki güvenlik kamerası görüntüleri tek tek incelendi. Cadde üzerindeki bir iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarında, yerde bir kişiyi darbeden grubun duvara yansıyan gölgeleri tespit edildi.

Duvara yansıyan gölge görüntüde, Uğur Güzel’in kafa darbesiyle yere düşmesi ve yerde tekmelenmesi görüldü. Gölgelerden grubun 4 kişi olduğu tespit edildi. Aynı bölgede taksiye binerken Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasına yansıyan 4 kişiden şüphelenen polis, bu kişilerin yüz tanıma sisteminden kimliklerini tespit etti. Bu sırada darp sonucu yaralanan Uğur Güzel’in, aynı akşam kendi imkanlarıyla Ankara Şehir Hastanesi’ne başvurduğu; ancak tedaviyi yarım bırakıp, acil servisten ayrıldığı belirlendi.

KÜFÜR ETTİĞİ İÇİN DÖVMÜŞLER

Kimlikleri belirlenen Yunus Emre Sözcü((27), Ersin Demir(25) ile yanlarında bulunan kız arkadaşları E.K (29) ve N.K. (19) gözaltına alındı. E.K., polisteki ifadesinde Uğur Güzel’e otobüs duraklarını sorduğunu, kendisine küfürle karşılık verdiğini, Ersin Demir’in ’sen nasıl konuşuyorsun’ diyerek Uğur Güzel’e kafa attığını, Yunus Emre Sözcü’nün de yerde tekmelediğini söyledi. Yunus Emre Sözcü ve Ersin Demir de Uğur Güzel’i, kız arkadaşlarına küfrettiği için dövdüklerini söyleyerek, suçlarını itiraf etti. E.K. ve N.K., polisteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, Yunus Emre Sözcü ve Ersin Demir, adliyeye sevk edilip, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. (İHA/DHA)

Ankara'da tehlikeli anlar! İki TIR şoförünün inatlaşması kazayla bittiAnkara'da tehlikeli anlar! İki TIR şoförünün inatlaşması kazayla bitti


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tanınmaz ve parçalanmış halde! Kaynarca sahilinde kıyıya vurduTanınmaz ve parçalanmış halde! Kaynarca sahilinde kıyıya vurdu
Türkiye'nin en yüksek göllerinden! Bakın hangi canlıya ev sahipliği yapıyorTürkiye'nin en yüksek göllerinden! Bakın hangi canlıya ev sahipliği yapıyor
Bekçiyi bıçakladı! Gaspçıdan akılalmaz sözler: Çek abi, hatıra kalırBekçiyi bıçakladı! Gaspçıdan akılalmaz sözler: Çek abi, hatıra kalır
Anahtar Kelimeler:
cinayet polis Şüpheli Çankaya Ankara
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Polise yakalandı, intihar etti

Polise yakalandı, intihar etti

Ünlü sunucunun babasıyla ilgili şoke eden gerçek

Ünlü sunucunun babasıyla ilgili şoke eden gerçek

Muharrem İnce’yi kızdıran HDP sorusu: Bana böyle Ali Cengiz oyunu yapma

Muharrem İnce’yi kızdıran HDP sorusu: Bana böyle Ali Cengiz oyunu yapma

21 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı

21 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı

Mesut Özil'den şok tepki! Çılgına döndü

Mesut Özil'den şok tepki! Çılgına döndü

Okulda dehşet: Sınıf arkadaşını sırtından bıçakladı

Okulda dehşet: Sınıf arkadaşını sırtından bıçakladı

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Konya'daki katliamda yeni gelişme: 7 kez ağırlaştırılmış müebbet istendi

Konya'daki katliamda yeni gelişme: 7 kez ağırlaştırılmış müebbet istendi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Saldırıya uğrayan müzisyen ilk kez konuştu

Saldırıya uğrayan müzisyen ilk kez konuştu

"Köpeğin değdi, abdestim bozuldu" dedi! 1 ölü, 1 yaralı

"Köpeğin değdi, abdestim bozuldu" dedi! 1 ölü, 1 yaralı

A Haber muhabirinin sorusu damga vurdu

A Haber muhabirinin sorusu damga vurdu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.