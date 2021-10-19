Ankara'da tehlikeli anlar! İki TIR şoförünün inatlaşması kazayla bitti

Olay, öğle saatlerinde İstanbul-Ankara yolu Saray Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

İstanbul istikametine ilerlemekte olan iki TIR'ın sürücüsü, birbirlerine yol verme konusunda inatlaştı. Yolun iki şeridini kapatıp yan yana ilerleyen iki TIR'ın dorseleri zaman zaman birbirine temas etti. Trafiği tehlikeye sokan iki sürücünün inatlaşması uzun süre bu şekilde devam etti.

DİREKSİYONU ÖNÜNE KIRDI

Kapalı dorseli TIR'ın sürücüsünün direksiyonu diğer TIR'ın önüne kırmasıyla inatlaşmanın sonucu kazayla son buldu. TIR'ların çarpışma anı arkadan gelen bir otomobil içerisindeki vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Kaza nedeniyle yol kısa süreliğine ulaşıma kapandı.

