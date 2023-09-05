Küfür yağdırmıştı... Serdar Ortaç'ın şoke eden itirafı hayranlarını korkuttu! "İki şişe viski, 10 tane ilaç içmiştim"

Son dönemde TikTok hesabı üzerinden canlı yayın açan Serdar Ortaç, kendisine kısıtlama getiren TikTok'a küfürler yağdırdı. Günlerdir gündemden düşmeyen şarkıcının son durumu ise sevenlerini tedirgin ediyor.

TikTok'a küfür etmesine dair açıklamada bulunan Ortaç "Sinir krizi geçirdim abi TikTok'u ben nasıl yasaklatacağım abi. Onu devlet yapar inşallah" dedi.

ŞOKE EDEN İTİRAF

Serdar Ortaç ayrıca "İki şişe viski, 10 tane ilaç içmiştim" itirafıyla şoke etti. Şarkıcı ayrıca "Orada ben değilim yani, bir hastalık, MS, içki..." diyerek durumunu normalleştirmeye çalıştı.

Serdar Ortaç'ın hayranları ise şarkıcının durumundan endişe duyuyor ve tedavi görmesi gerektiğini düşünüyor.

