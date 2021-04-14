Kulkan Erdenet ölecek mi? Genco Özak Çukur'dan ayrılacak mı?

Show Tv'nin sevilen dizisi Çukur finale doğru yaklaşıyor. Her hafta bir karakterin öldüğü diziden son olarak ayrılan isim Ece Yaşar olmuştu. Peki, Çukur'un yeni bölümünde Kulkan Erdenet ölecek mi? İşte, detaylar...

ÇUKUR'DA KULKAN ERDENET ÖLECEK Mİ?

Show TV'nin fenomen dizisi Çukur'da bu hafta bir veda daha yaşanacak. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizinin yeni bölümünde Yamaç'ın eşi Efsun, yaşadığı zorlukların nedeni olarak gördüğü Kulkan'ı öldürecek.

Finale doğru yaklaşan Çukur dizisinde her hafta bir önemli karakterin öleceği diziden son olarak Ece Yaşar ayrılmıştı. Yeni bölümde ise Genco Özak'ın oynadığı Kulkan Erdenet karakteri ölecek. Kulkan'ı Damla Sönmez'in canlandırdığı Efsun karakteri vuracak.

ÇUKUR’UN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLUYOR?

Yamaç’ın, Amca’nın kurduğu düzeni bitirmek adına yaptığı zekâ dolu plan Yamaç ve Vartolu’yu bir defa daha yüz yüze getirecek. Kararından geri adım atmayı düşünmeyen Yamaç’ın aksiyonu nefesleri kesiyor.

İçindeki ateşi tekrardan bulan Cumali, sürpriz bir hamleyle mahalledeki tüm dengeleri değiştiriyor. Karaca’nın sürpriz bir ziyaretçiden dolayı kafası karışıyor. Celasun’dan haber alamayan Karaca, peşine düştüğü ipucu nedeniyle önemli bir bilgilere ulaşacak. Bu bilgi Karaca ve Amca’yı karşı karşıya getirirken, gerçekleşen yüzleşmenin ardından herkesi şoka uğratacak.