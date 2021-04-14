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Kulkan Erdenet ölecek mi? Genco Özak Çukur'dan ayrılacak mı?

14.04.2021 20:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show Tv'nin fenomen dizisi Çukur'un yeni bölümüne bir veda daha yaşanacak. Genco Özak'ın canlandırdığı Kulkan Erdenet karakterinin yeni bölümde ölüyor. Diziyi yakından takip eden Çukur izleyicileri arama motorları üzerinden Kulkan Erdenet ölecek mi? Genco Özak Çukur'dan ayrılacak mı? sorularını araştırmaya başladı. İşte, ayrıntılar...

Kulkan Erdenet ölecek mi? Genco Özak Çukur'dan ayrılacak mı?

Show Tv'nin sevilen dizisi Çukur finale doğru yaklaşıyor. Her hafta bir karakterin öldüğü diziden son olarak ayrılan isim Ece Yaşar olmuştu. Peki, Çukur'un yeni bölümünde Kulkan Erdenet ölecek mi? İşte, detaylar...

ÇUKUR'DA KULKAN ERDENET ÖLECEK Mİ?

Show TV'nin fenomen dizisi Çukur'da bu hafta bir veda daha yaşanacak. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizinin yeni bölümünde Yamaç'ın eşi Efsun, yaşadığı zorlukların nedeni olarak gördüğü Kulkan'ı öldürecek.

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Finale doğru yaklaşan Çukur dizisinde her hafta bir önemli karakterin öleceği diziden son olarak Ece Yaşar ayrılmıştı. Yeni bölümde ise Genco Özak'ın oynadığı Kulkan Erdenet karakteri ölecek. Kulkan'ı Damla Sönmez'in canlandırdığı Efsun karakteri vuracak.

ÇUKUR’UN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLUYOR?

Yamaç’ın, Amca’nın kurduğu düzeni bitirmek adına yaptığı zekâ dolu plan Yamaç ve Vartolu’yu bir defa daha yüz yüze getirecek. Kararından geri adım atmayı düşünmeyen Yamaç’ın aksiyonu nefesleri kesiyor.

İçindeki ateşi tekrardan bulan Cumali, sürpriz bir hamleyle mahalledeki tüm dengeleri değiştiriyor. Karaca’nın sürpriz bir ziyaretçiden dolayı kafası karışıyor. Celasun’dan haber alamayan Karaca, peşine düştüğü ipucu nedeniyle önemli bir bilgilere ulaşacak. Bu bilgi Karaca ve Amca’yı karşı karşıya getirirken, gerçekleşen yüzleşmenin ardından herkesi şoka uğratacak.

Çukur’la birlikte adını duyuran, Karaca karakterine hayat veren genç oyuncu Ece Yaşar, diziye veda ediyor. Yeni bölüm fragmanında Amca Cumali'nin Kulkan Erdenet ile işbirliği yaptığını öğrenen Karaca, Amca Cumali'den hesap sormaya gidiyor. Aralarında çıkan arbedede Karaca, Amca Cumali tarafından boğularak öldürülüyor.

GENCO ÖZAK KİMDİR?

Genco Özak, 1992 yılında İstanbul'da doğdu. Eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde tamamladı.

Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in rol aldığı Çalgı Çengi sinema filminin yapım ekibinde görev alan Özak, son olarak Güvercin dizisinde Ökkeş karakterine hayat verdi. Genç oyuncu daha önce de Vatanım Sensin ve Söz gibi dizilerde oynadı.

Tiyatro kökenli oyuncu Taşra Kabare bünyesinde Temizlik İşleri tiyatro oyununda yer almıştır.


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Show TV Çukur dizisi
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