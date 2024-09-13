Kullanıcıya mesaj attı, çılgına döndü: Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek'ten torpil iddialarına sert yanıt!

Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör'ün başrolü paylaştığı Kızılcık Şerbeti'nde Ünal ailesinin gelini olarak yer alan Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek, gerek açıklamaları gerekse de tavırlarıyla gündemi meşgul ediyor.

Oyunculuğu beğenilmeyen Civelek'in diziye annesinin torpili sayesinde girdiği iddia edilmişti. Daha önce de torpil iddialarına yanıt veren ünlü oyuncu "Çok karşılaştım ama meyve veren ağaç taşlanır, insanlar oyunculuğumu görünce torpilli olmadığımı anlıyor. Ancak çok yıpratıcı ve zorlayıcı dönemlerim oldu." demişti.

"O SENİN ZEVKSİZLİĞİN"

Yine torpil iddialarıyla gündeme gelen isim, bu sefer kendisine torpilli diyen bir kullanıcıya mesaj atarak sert yanıt verdi. "Senin annen de yazsa sen de oynarsın. Bir oyuncu ol da görelim." diyen Civelek, Ben bu işe girerken annem yazmasına rağmen auditiona girdim hak geçmesin diye. Bilip bilmeden konuşan insanlardan sıkıldım. Şu an en popüleri Nilay. Nilay'sız dizi asla olmaz. Ha diziyi mahvettiğimi düşünüyorsan o senin zevksizliğin ama saçma sapan paylaşma bilmeden okey?" yazdı.

"NİLAY'I BEN ÖNERDİM!"

Özlem Gürses'in YouTube programına katılan yapımcı Faruk Turgut da "Melis'in yazdığı birçok karakter var. Sonuçta her işte Feyza oynamıyor. Karakter Feyza'nın mevcut konumuna uygundu. 'Doğru cast bu, Nilay'ı Feyza oynasın' diye Melis söylemeden ben teklif ettim. O da onun üzerine kabul etti. Asla böyle şartlar öne sürecek biri değildir." açıklaması yapmıştı.

Melis Civelek'in oğlu Ömer Civelek'in yine kendi yazdığı Sandık Kokusu isimli dizide oynadığı ortaya çıkmıştı. Ayrıca Feyza Civelek de annesinin yazdığı Adını Feriha Koydum, Sol Yanım ve Bir Umut Yeter isimli dizilerde yer almıştı.