Kullanmaya doyamayacağınız 16 - 22 Eylül haftasının çok satan elektronik ürünleri burada

Haftanın çok satanları arasında yer alan kulaklıklar, taşınabilir hoparlörler, fonksiyonel mouse'lar ve powerbank’ler, günlük yaşamın her alanında büyük bir yardımcı oluyor. Müzik tutkunlarının vazgeçemeyeceği ses sistemleri, uzun pil ömrü ve hızlı şarj özellikleriyle enerjiniz hiç bitmesin diye yanınızdayken minimalist modelleri ve ergonomik yapılarıyla her an her yerde kullanabileceğiniz bu cihazlar, sadece teknoloji meraklılarını değil hayatına eğlence katmak isteyen herkesi cezbediyor. Hadi, kullandıkça vazgeçemeyeceğiniz popüler ürünleri birlikte keşfedelim!

1. Gürültü önleyici kusursuz deneyim: Apple AirPods Pro 2 Kablosuz Beyaz Kulak İçi Kulaklık

Apple’ın H2 çipi ile ses kalitesini zirveye taşıyan AirPods Pro 2'nin Kişiselleştirilmiş Uzamsal Ses ve kulak yapınıza uyum sağlayan dört çift silikon kulaklık ucu ile mükemmel konforu yakalayabilirsiniz. Daha akıllı gürültü engelleme, üstün üç boyutlu ses ve daha uzun pil ömrü ile harika bir deneyim yaratan kulaklığın düşük distorsiyonlu sürücü ve amplifikatörü, kristal netliğinde tizler ve derin baslar vererek sesleri canlı kılıyor. Adaptif Ses özelliği ile ortamınıza göre en iyi dinlemeyi veren kulaklığın Şeffaf modu ile çevrenizdeki sesleri rahatça duyabilir, Sohbet Farkındalığı ile yakınınızdakilerle sorunsuzca iletişim kurabilirsiniz. Uzun pil ömrüyle gün boyu kullanmak için ideal olan MagSafe Şarj Kutusu ile 30 saate kadar kesintisiz dinleme süresine sahip kulaklık, hem suya hem toza dayanıklı yapısıyla zorlu koşullarda bile yanınızda!

Kullanıcılar ne diyor?

Kullanıcılar özellikle aktif gürültü engelleme özelliğini ve ses kalitesini övüyor. Gürültülü ortamlardaki aramalarda karşı tarafın sesini net duyduğunu ifade edenler kulaklığın spor yaparken de kulaklarından çıkmadığını vurguluyor. Kulaklıkların konforlu tasarımı ve MagSafe Şarj Kutusu ile hızlı ve verimli şarj etmesi de sıkça beğenilen özellikler arasında.

2. Televizyon deneyiminizi bir üst seviyeye çıkaran: Xiaomi Mi TV Stick Siyah Kumanda

HDMI konnektörü ve yüksek çözünürlüklü 1080p görüntü kalitesiyle favori dizilerinizi, filmlerinizi ve oyunlarınızı keyifle izleyebileceğiniz Xiaomi Mi TV Stick kumandanın Dolby Audio ve dts destekli yüksek çözünürlüklü ses kalitesiyle sesleri hiç olmadığı kadar net ve canlı duyuyorsunuz. USB üzerinden çabucak bağlayabileceğiniz cihazı Google Asistanlı kumandası ile sesli komutlarla kontrol edebilir, Android TV'nin sunduğu akıllı deneyimin tadını çıkarabilirsiniz. Ayrıca yalnızca üç adımda hızlıca kurulan Mi TV Stick, Entegre Google Chromecast ile mobil cihazınızdaki içerikleri TV'nize aktarma, Google Play Store'a erişerek dilediğiniz yayın ve oyun uygulamalarını indirme imkanı da tanıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

Kullanıcılar, cihazın pratikliğini ve kullanımını çok seviyor. Birçok kişi "Akıllı olmayan cihazlara böyle bir şey yapılması çok iyi. Çalışması hızlı ve kolay" yorumunu yapıyor. Ayrıca, “Açıkçası ürünün etkinliği beni şaşırttı, çok iyi tepki ve verimlilik. Netflix, Amazon Prime, Google Play, mükemmel kutu.” diyen kullanıcılar da mevcut. Küçük boyutuna rağmen yaşattığı performans da gerçekten etkileyici bulunuyor.

3. Evdeki güvenlik hiç bu kadar sorunsuz olmamıştı: TP-Link Tapo C220 Beyaz İç Mekan Wi-Fi Güvenlik Kamerası

Tapo C220, evde güvenliği sağlamak isteyenler için harika bir seçenek. 2K 4MP QHD çözünürlüğü ile her detayı net bir şekilde görebileceğiniz kamera, gece görüşü ve yapay zeka tespiti gibi gelişmiş özelliklerle güvenlik seviyenizi artırıyor. Ayrıca, çift yönlü mikrofonuyla evde olmadığınız zamanlarda bile sevdiklerinizle iletişim kurabileceğiniz ürünün 512 GB Micro SD desteği sayesinde büyük miktarda video kaydedebilir, istediğiniz zaman görüntüleri kontrol edebilirsiniz. Akıllı Wi-Fi bağlantısıyla telefonunuzdan anında her şeyi takip edebilmeniz de işin en güzel yanı!

Kullanıcılar ne diyor?

Kullanıcılar, kameranın görüntü kalitesine ve kullanımına hayran kalıyor. "Son derece memnunuz. Karanlıkta bile görüntü kalitesi iyi." ve "Kamera tek kelimeyle harika. Harika görüntüler, alarm harika çalışıyor, gece görüşü çok iyi ve kurulumu süper kolay!" diyen kullanıcılar, ürünün işlevselliğinden memnun kaldığını belirtiyor.

4. Göz alıcı tasarım: Samsung Galaxy A24 Siyah Akıllı Cep Telefonu

Samsung Galaxy A24 Siyah Akıllı Cep Telefonu, 6,5 inç FHD+ Süper AMOLED ekranı, 1.000 nit parlaklığı ve gözleri yormayan mavi ışık korumasıyla her detayı net bir biçimde görüntülüyor. 50 MP ana kamerasıyla ve OIS (Optik Görüntü Sabitleme) desteğiyle hem fotoğraf hem de video çekimlerinde bulanıklığı minimuma indirirken geniş açılı ve makro çekim özellikleriyle de her anınızı mükemmel şekilde yakalayan akıllı telefon, üçlü sekiz çekirdekli işlemcisi ve 128 GB depolama kapasitesi ile kesintisiz bir deneyim vaat ediyor. 5.000 mAh pille 2 günden fazla çalışabilen ve Samsung Knox ile verilerinizi güvende tutan telefonun 6 GB RAM’iyle de günlük işlerinizi rahatça halledebiliyorsunuz.

Kullanıcılar ne diyor?

Kullanıcılar, telefonun ekran kalitesini ve pil ömrünü çok beğeniyor. “Telefon günlük kullanımda da oyun kullanımında da gayet başarılı. Fiyatının üstünde bir kaliteye sahip.” yorumunu yapan kullanıcılar var. Telefonun kamerası da fiyat performans açısından değerlendirildiğinde sıkça övgü alan bir diğer yönü.

5. Ergonomik ve uygun fiyatıyla: JBL C100SI Siyah Kulak İçi Kablolu Kulaklık

Mükemmel ses kalitesiyle dikkat çeken JBL C100SI Siyah Kulak İçi Kablolu Kulaklık, geçtiğimiz haftanın en çok satan elektronik ürünlerinden biri oldu. Kablosu sayesinde kesintisiz ve kaliteli bir ses deneyimi yaşatan kulaklık, dahili mikrofonu ile telefon görüşmelerinizi sorunsuzca yapmanıza imkan veriyor. Tek tuşla kontrol özelliği ile müzik dinlerken veya çağrı yanıtlarken hızlılık yaratan ve 3.5 mm jak girişi ile pek çok cihaza uyumlu olan siyah renkli kulaklık, özellikle yüksek verim ve dayanıklılık arayan kullanıcılar için ideal.

Kullanıcılar ne diyor?

"Yorumlara bakarak aldım ve tüketicilerin deneyimlerini okuduğumda ürünü tereddütsüz aldım. Sonuç olarak kulağı rahatsız etmiyor, çok rahat ve ses kalitesi ile malzeme kalitesi iyi. Tavsiye ederim. Bir tane daha yedek alacağım." şeklinde yorum yapan kullanıcılar, kulaklığın sesini ve tasarımını çok beğeniyor. Bir kullanıcı ise “Müzik dinlerken arkadaki sesleri rahatlıkla ayırt edebiliyorsunuz, fiyatına göre çok kaliteli bir ses sunuyor.” diyor. Ayrıca, uzun süreli kullanımda bile kulakta rahatsızlık vermemesi de sıkça övülüyor.

6. Şık ve güçlü koruma: Spigen Apple AirPods Pro (2.nesil) Mat Siyah Kılıf

Spigen’in Apple AirPods Pro (2.nesil) için tasarladığı mat siyah kılıf, hem zarif hem de oldukça sağlam bir seçenek. Karbon fiber yapısı sayesinde çizilmelere ve darbelere karşı ekstra koruma verirken ince ve cep dostu dizaynıyla da taşıması oldukça zahmetsiz. İç kısmındaki mikro fiber astarı ile kulaklıklarınızın çizilmesini engelleyen kılıf, taşınabilirlik konusunda da oldukça pratik; yanında gelen anahtarlık ile çantanıza veya kemerinize dilediğiniz gibi takabilirsiniz. AirPods Pro ile birebir uyumlu olması da önemli bir artı!

Kullanıcılar ne diyor?

Genel olarak "kaliteli ve kullanışlı" yorumlarının öne çıktığı ürünün kullanıcıları, kılıfı genel anlamda çok seviyor. Çizilmeye karşı oldukça iyi olduğu belirtilen ürünün anahtarlık detayı, kulaklıklarını sürekli yanında taşıyanlar için oldukça işlevsel bulunuyor. Kılıfın tam oturması ve AirPods Pro ile mükemmel uyumu da çok beğeniliyor. Bazı kullanıcılar, uzun süre kullanımda bile formunu kaybetmediğini dile getiriyor.

7. Nereye giderseniz yanınızda: Anker SoundCore 2 Taşınabilir Siyah Hoparlör

Taşınabilir hoparlör kategorisinde oldukça iddialı olan Anker SoundCore 2, 12W gücünde çift neodim sürücülerden gelen inanılmaz ses kalitesi ve iyileştirilmiş bas teknolojisi ile müzik deneyiminizi üst seviyeye taşıyor. IPX7 koruma ile yağmur, toz, kar ve sıvılardan etkilenmeyen hoparlör, evde, bahçede veya dışarıda her yerde kullanılabilir. Kablosuz stereo eşleştirme özelliği ile stereo ses elde edebileceğiniz ve 24 saatlik çalma süresi ile gün boyu kesintisiz müziğin keyfini çıkarabileceğiniz hoparlör, Bluetooth 5.0 teknolojisi ile 66 ft’e kadar bağlantı ve dahili mikrofonu ile eller serbest arama imkanı yaratıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

Kullanıcılar hoparlörün güçlü ses performansından çok memnun. Küçük boyutuna rağmen odaları dolduracak kadar yüksek ses verebildiği sıklıkla vurgulanıyor. 24 saatlik pil ömrü de özellikle dış mekan aktivitelerinde oldukça faydalı bulunuyor. Hoparlörün sağlam yapısı ve suya dayanıklılığı da kullanıcıların övgüyle bahsettiği diğer özellikler arasında. "Küçük ama etkili" yorumu ise hoparlörü tanımlayan en yaygın ifadelerden biri.

8. Sessiz çalışma arkadaşınız: Logitech M350s Pebble Mouse 2 Siyah Bluetooth Kablosuz Fare

Windows, macOS, iPadOS, Android, ChromeOS olmak üzere 3 farklı işletim sistemini destekleyen Logitech M350s Pebble Mouse 2, sessiz tıklama özelliği ve zarif görünümüyle ofislerde ve evde çalışırken büyük konfor sağlıyor. %90 sessiz tuş teknolojisi ile tıklama seslerini neredeyse tamamen ortadan kaldırıyor, böylece hiç sorunsuz odaklanabiliyorsunuz. Aynı anda üç farklı cihaza bağlanabilme özelliği ile pratik bir kullanımı olan cihazın minimalist ve yuvarlak modeli, geri dönüştürülmüş plastikten üretildiğinden çevre dostu bir seçeneği tercih etme olanağı da tanıyor!

Kullanıcılar ne diyor?

Kullanıcılar, mouse’un sessiz çalışmasını beğeniyor. "Şık, sessiz ve minimalist tasarımıyla estetik ve kullanışlı. Hafif ve kompakt dizaynı kullanımı ve çantada taşımayı kolaylaştırıyor. Bluetooth bağlantısı çok hızlı ve pil ömrü oldukça uzun. Hem günlük kullanım hem de seyahat için mükemmel bir seçim. Kesinlikle tavsiye ederim!" diyen kullanıcılar, aynı zamanda ürüne "Hem estetik hem de fonksiyonel" yorumunu sıkça yapıyor.

9. Gün boyu müzik keyfi yanınızda: Sony WH-CH520 Kablosuz Siyah Kulak Üstü Kulaklık

Müzik dinlerken şarj derdini ortadan kaldıran Sony WH-CH520, 50 saate kadar pil ömrü sunarak gün boyu müzik keyfini kesintisiz yaşamanızı sağlarken kulaklığın pili bittiğinde ise 3 dakikalık hızlı şarj ile 1,5 saat müzik dinleme imkanı veriyor. Hafif ve ergonomik oluşu sayesinde uzun süreli kullanımda bile ağrı vermeyen kulaklığın DSEE teknolojisi, müziğinizin kalitesini artırırken Sony Headphones Connect uygulamasıyla da kişisel EQ ayarları yapabilirsiniz. Ayrıca, Bluetooth kablosuz teknolojisi ile kablolara dolanmadan özgürce hareket edebilir, entegre mikrofonu ile gelen aramaları çabucak yanıtlayabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

Kullanıcılar kulaklığın uzun pil ömründen ve hafif modelinden çok memnun. 50 saat boyunca şarj etmeden kullanabilmenin büyük avantaj olduğunu söyleyen birçok yorum var. Bunun yanında ses kalitesi en sevilen diğer bir işlevi. Konforlu ve ayarlanabilir başlıkları ile uzun süre kullanımda bile rahatsızlık hissedilmemesi de kullanıcılar tarafından dile getiriliyor.

10. Her an güçlü ve hızlı şarj deneyimi için: Baseus Airpow Lite Siyah Powerbank

Baseus Airpow Lite Powerbank’in 10.000mAh pil kapasitesi ile her türlü şarj endişesini ortadan kaldırıyor. Uzun süreli çalıştırma için yeterli güç veren powerbank modelinin 15W hızlı şarj gücü cihazlarınızı hızlıca şarj ederek zamandan tasarruf ettiriyor. Dayanıklı malzemelerden üretilen powerbank, cihazlarınıza uzun ömürlü kullanım yaşatıyor. Ayrıca, USB ve Type-C bağlantı noktaları ile farklı cihazları şarj etme esnekliğini bulunduran ürünün hafif ve kompakt olması ile sorunsuzca taşıyabilir, seyahatlerde, işte ya da acil durumlarda şarj ihtiyacınızı hızlı bir şekilde karşılayarak elektronik aletlerinizi her zaman çalışır durumda tutabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

Kullanıcılar, powerbank'in şarj etme kapasitesini ve tasarımını fiyat performans açısından beğeniyor. Özellikle 10.000 mAh kapasite, hafif yapısı ve hızlı şarj özellikleri öne çıkan detaylar arasında. Cihaz hakkında "Uygun fiyata kaliteli ürün" yorumları da sıkça yapılıyor.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.