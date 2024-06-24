Evden çalışırken konfor ve verimliliği artıran en yeni teknolojik ürünler

Home office çalışıyorsanız ve vücut sağlığınızı korurken performansınıza da artırmak istiyorsanız sizi buraya alalım! Video görüşmelerinize profesyonellik katacak Ring Light'tan ofis alanınızı düzen getirecek monitör standına, toplantılarınızı kesintisiz kılan kulaklıklardan bilek ve kol anatominizi düşünen dikey mouse'a kadar Home office düzeninizi daha verimli hale getirmenize yardım edecek ekipmanlardan oluşan seçkimizi mutlaka inceleyin! İşte, home office hayatınıza konfor getirecek en yeni teknolojik ürünler!

1. Kesintisiz ve yüksek kaliteli bir ses deneyimi için: Apple AirPods (3. nesil) ve Lightning Şarj Kutusu

Dinamik kafa izleme özellikli uzamsal ses teknolojisi sayesinde toplantılarınızı ve müzik dinleme deneyiminizi üst seviyeye taşıyan Apple'ın yeni nesil AirPods (3. nesil) ve Lightning Şarj Kutusu, home office çalışanların hayatını inanılmaz derecede kolaylaştırıyor. Müziği kulağınızın şekline göre ayarlayarak her zaman en iyi ses kalitesini veren Adaptif EQ özelliğiyle öne çıkan kulaklık, 6 saate kadar dinleme ve 4 saate kadar konuşma süresine sahip. Lightning Şarj Kutusu ile toplamda 30 saate kadar dinleme süresi olması 3. nesil AirPods'u gün boyu süren toplantılar için ideal bir çözüm yapıyor.

2. Konfor ve işlevselliği bir araya getiren: Logitech Lift Ergonomik Kablosuz Siyah Dikey Mouse

Şarja takma ya da pil değiştirme gibi problemleri dert etmenize gerek kalmayan 2 yıla kadar pil ömrü ile Logitech Lift Ergonomik Kablosuz Siyah Dikey Mouse, home office çalışanların vazgeçilmezi olacak bir tasarıma sahip. Küçük ve orta boy sağ eller için tasarlanan farenin ergonomik yapısı sayesinde el ve bilek ağrıları son buluyor. Bluetooth veya Logi Bolt USB üzerinden farklı cihazlara bağlanabilen mouse 57° dikey açısı ile ön kolunuzu doğal bir pozisyonda tutarak uzun iş saatlerinde bile rahatlık yaşatıyor. Sessiz tıklamaları ve özelleştirilebilir tuşları ile çalışırken dikkatiniz dağıtmayan farenin yumuşak dokulu tutuşu ve başparmak desteğiyle elinizin tam anlamıyla dinlendiğini hissedeceksiniz.

3. Kesintisiz ve hızlı internet deneyimi: TP-Link TL-WA854RE Wi-Fi Menzil Genişletici

Küçük ve duvara monte edilebilen TP-Link markasının Wi-Fi Menzil Genişletici, evinizdeki kablosuz sinyal gücünü artırarak daha önce erişilemeyen veya bağlantısı zayıf olan alanlarda bile güçlü bir internet bağlantısı gerçekleştiriyor. Sadece bir düğmeye basarak kablosuz kapsama alanını genişletmek mümkün, böylece çalışma alanınızı evinizin istediğiniz köşesine taşıyabilirsiniz. Tether App sayesinde, herhangi bir mobil cihazdan erişim ve yönetim sağlanabilir, bu da işinizi daha verimli hale getirir. Ayrıca, LED kontrol işleviyle donatılmış Gece Modu sayesinde gözü alan ışıklar olmadan huzurlu bir uyku çekebilirsiniz.

4. Gün boyu aktif olun: Robeve 3 Modlu Siyah Akrobat Masa Lambası

Göz sağlığını koruyarak performansınızı arttırmaya yardım eden Robeve 3 Modlu Siyah Akrobat Masa Lambası, beyaz, sarı ve gün ışığı olmak üzere üç farklı ışık moduna sahip. Masa lambası her modda ayarlanabilir parlaklık seviyesi (yüzde 10'dan yüzde 100'e kadar) ile çalışırken ihtiyaç duyduğunuz ışığı buluyor. Sağlam klipsi ve esnek tasarımı sayesinde masanızdan raflarınıza, dikiş masalarından yatak başlıklarına kadar her yerde kullanabileceğiniz lambayı, USB girişli tasarımı sayesinde powerbank, laptop veya adaptör gibi pek çok cihazla hızlıca çalıştırabilirsiniz. Göz yormayan ve titreme yapmayan LED ışıklarıyla uzun saatler boyunca konforlu bir ortam sunan siyah renkli ürün, enerji tasarruflu yapısıyla da çevre dostu bir seçenek.

5. Masa başında geçirdiğiniz zamanı daha keyifli kılan: Alfalink Işıklı Fanlı 17 inç Siyah Bilgisayar Soğutucu Stand

Alfalink Işıklı Fanlı 17 inç Siyah Bilgisayar Soğutucu Stand, özellikle home office çalışanları için hayatı oldukça kolaylaştırıyor. Ergonomik tasarımı sayesinde dizüstü bilgisayarınızın aşırı ısınmasını engelleyerek uzun saatler boyunca rahatça çalışmanızı destekliyor. Soğutucu, 9 ila 17 inç boyutlarındaki laptoplarla uyumlu olup beş kademeli açı ayarı sayesinde bilek ve boyun ağrılarınızı minimuma indiriyor. Sessiz ve kademesiz hız kontrollü 14 cm fanı ise bilgisayarınızın ısısını ideal seviyede tutarak sisteminizin yavaşlamasını önlüyor.

6. Enerjinizi hep yüksek tutan: Soundcore Life Q30 Kablosuz Midnight Blue Kulak Üstü Kulaklık

Hafif yapılı tasarımı ile gün boyu konfor veren Soundcore Life Q30 Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık, aktif gürültü engelleme özelliğiyle dikkat çekiyor. Ortamdaki arka plan gürültülerini etkili bir şekilde ortadan kaldırarak toplantılarda ve odaklanmanız gereken anlarda tam bir sessizlik yaratıyor. 40 saatlik çalma süresi ile uzun iş günlerinde bile şarj endişesi yaşatmamasının yanı sıra NFC hızlı eşleştirme ve çok noktalı bağlantı sayesinde Midnight Blue rengindeki kulaklığınızı hemen bağlayabilir ve aynı anda birden fazla cihazla eşleştirebilirsiniz. Ayrıca, şeffaflık modu sayesinde dış dünya ile bağlantınızı koparmadan müzik dinleyebilir ya da konuşmalara katılabilirsiniz.

7. Video görüşmelerinizde profesyonel bir görünüm elde edin: Tuyya Video Konferans için Kelepçe Montajlı 6.3" Selfie Halka Işığı

Home office çalışanların performansını önemli ölçüde arıtacak bir ürün olan Tuyya Video Konferans için Kelepçe Montajlı 6.3" Selfie Halka Işığının ayarlanabilir parlaklık ve renk sıcaklığı özellikleri sayesinde her ortamda mükemmel bir aydınlatma elde edebilirsiniz. 6 farklı RGB renk ışığı ve 2 ışık modu, video konferanslar, Zoom toplantıları ve online dersler için mükemmel bir aydınlatma yaparak yüzünüzü net ve doğal bir şekilde gösterir. Sağlam kelepçesi ile ışık, bilgisayarınıza güvenli bir şekilde monte edilebilir ve 360° ayarlanabilir başlığı sayesinde istediğiniz açıya kolayca ayarlanabilir. USB ile çalıştığı için laptop, PC veya powerbank gibi birçok cihazla uyumlu olan ışık, kompakt ve taşınabilir tasarımı sayesinde her yere götürebilir.

8. Her an hareket halinde: Relax Uzaktan Kumandalı Portatif Yürüme ve Koşu Bandı

İş stresini azaltmak ve daha aktif bir yaşam tarzı benimsemek için mükemmel bir yardımcı olan Relax Uzaktan Kumandalı Portatif Yürüme ve Koşu Bandı, ultra sessiz fırça motoru sayesinde alt kat komşularınızı rahatsız etme derdini ortadan kaldırır. Yalnızca 0,06 metrekare yer kaplayan kompakt boyutlarıyla evinizde fazla yer kaplamadan kullanabilirsiniz. LCD led ekranı ve akıllı uzaktan kumandası ile kolayca hız ayarı yapabilir, dilediğiniz an yürüyüş ya da koşu tempolarını değiştirebilirsiniz. 4WD şok emici süspansiyon sistemi ile konforlu bir deneyim sunan koşu bandını 100 kg maksimum taşıma kapasitesi ile güvenle kullanabilirsiniz.

9. Çalışma ortamınıza düzen getiren: Vaydeer Kablosuz Şarj Özellikli Çelik Siyah Monitör Standı

Alaşım çelik yapısıyla ev ofisiniz için güvenilir bir yatırım olarak düşünebileceğiniz Vaydeer Kablosuz Şarj Özellikli Çelik Siyah Monitör Standı, 32 inçe kadar olan masaüstü veya dizüstü bilgisayarlar için mükemmel bir üründür. Monitörünüzü ideal yükseklikte tutarak boyun ve göz yorgunluğunu azaltan ergonomik tasarımı sayesinde uzun saatler boyunca rahatça çalışabileceğiniz standın altındaki ekstra depolama alanı, klavye, fare ve diğer ofis malzemelerinizi düzenli bir şekilde saklamanıza imkan tanır. Kablosuz Qi şarj özelliği ile iPhone'unuzu veya başka Qi sertifikalı telefonlarınızı hızlı bir şekilde şarj ederek kablo karmaşasına son verebilirsiniz. Üç adet USB 2.0 ve bir USB 3.0 bağlantı noktası ile bilgisayarınıza ek cihazlar bağlayabilir, hem veri aktarımı hem de şarj işlemlerini hızlıca gerçekleştirebilirsiniz.

10. Kahve ve çayınızı hep sıcak tutan: Duokon Su Geçirmez İçecek Bardağı Isıtıcısı

Home office çalışanları için mükemmel bir çözüm sunan Duokon Su Geçirmez İçecek Bardağı Isıtıcısı, gün boyu sıcak içecek keyfini garantiliyor. Şık siyah-kırmızı tasarımıyla ofis masalarına renk katarken ABS ve sertleştirilmiş cam malzemesi sayesinde güvenli ve uzun ömürlüdür. Kompakt boyutları (11,7x11,7x1,5 cm) ve hafif tasarımıyla (277 gr) taşınabilirliği kolaylaştıran altlığın iki ayarlanabilir sıcaklık seçeneği mavi ışıkta düşük, kırmızı ışıkta yüksek sıcaklıkta ısınma sağlayarak kahve ve çay gibi içeceklerinizi ideal sıcaklıkta tutuyor. Kablolu elektrikli güç kaynağı ile sürekli kullanıma uygun olan ısıtıcı, özellikle de yoğun günlerde işlerinize odaklanırken kahvenizin soğuması konusunda endişe etmenize gerek bırakmıyor.

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