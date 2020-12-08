'Kullanmayı bırakın!' Bu hastalıkların nedeni olabilir...

Araştırmacılar, yaygın olarak kullanılan pudra bazlı kozmetik ürünlerini test ettiler ve birçoğunun, kansere neden olan tehlikeli bir mineral olan asbest izlerini içerdiğini buldular.
21 numuneden üçü, çocuklara pazarlanan göz farı ve makyaj seti dahil olmak üzere asbest açısından pozitif test edildi.
Şirketlerin asbest testi yapması zorunlu kılınmadığı veya ürünleri bir uyarı ile etiketlemediği için uzmanlar, bir güvenlik önlemi olarak talk bazlı ürünlerden kaçınmayı öneriyor.
Geçen ay Environmental Health Insights'ta yayınlanan bir analizde, araştırmacılar, iyi huylu mineral talk içeren yedi kozmetikten birinde ölçülebilir miktarda asbest içerdiğini buldular.
Environmental Working Group'tan araştırmacılar, göz farı, yüz ve vücut pudrası ve çocuk makyaj kitleri dahil olmak üzere talktan yapılan 21 kozmetik ürünün örneklerini analiz etti. 21 numuneden üçünün (iki göz farı paleti ve bir oyuncak makyaj kiti) kanser ve akciğer hastalığı gibi ciddi sağlık riskleriyle bağlantılı lifli bir mineral olan asbest içerdiğini buldular.
Örnek boyutu nispeten küçük olsa da, bulgular Gıda ve İlaç İdaresi tarafından yapılan kozmetiklerle ilgili diğer araştırmalarla tutarlı. Çevre Çalışma Grubu'nun sağlıklı yaşam bilimi başkan yardımcısı Nneka Leiba, güvenli bir asbest maruziyeti seviyesi olmadığından, bunların halk sağlığı için de önemli sonuçları olabileceğini söyledi.
Leiba verdiği demeçte, 'İnsanların oldukça endişelenmesi gerektiğini düşünüyorum. Yedi kişiden biri az değil yediden fazla kişisel bakım ürünü kullanıyorum. Bu çalışmayı yaptıktan sonra ürünlerime kesinlikle dikkatlice baktım.
Toz bazlı kozmetikler, toz havada dağıldıkça akciğerlerde asbest maruziyeti için bir yol sağlayabilir. Bir yüz pudrası sürdüğünüzü hayal ederseniz, akciğerlere girebilecek çok sayıda solunabilir parçacık var' dedi.
Asbest içerdiği tespit edilen ürünlerden biri, akciğerleri ve diğer organları hala gelişmekte olduğu için özellikle bu sağlık sonuçları riski altında olabilecek çocuklara da pazarlandı.
Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine göre, kapsamlı araştırmalar, asbest maruziyetini akciğerlerde yara izine ve akciğer dokusunun kalınlaşmasına bağlayarak solunum güçlüğüne ve akciğer fonksiyonlarının bozulmasına neden olabilir.
Mineral aynı zamanda akciğer kanseri ve mezotelyoma olarak bilinen ve akciğerleri, kalbi ve diğer organları etkileyebilen nadir bir tümör türü de dahil olmak üzere daha yüksek bir kanser türü riski ile ilişkilidir.
Mount Sinai Hastanesi'nde asbest içeren ürünlerin sağlık riskleri üzerine çalışmalar yayınlayan Dr. Ron Gordon'a göre, bu hastalıkların belgelenmiş vakalarının doğrudan kontamine kozmetik kullanımıyla bağlantılı olduğuna dair iyi kanıtlar var.
Gordon, 'Bunun kritik bir sorun olduğuna inanıyorum. Herkesin kanser olduğunu söylemiyorum, kozmetiklerin her tümörün nedeni olduğunu söylemiyorum ancak, bunun bir neden olduğunu düşünüyorum. İnsanların talk içeren ürünleri kullanmayı bırakmasını yüzde 100 tavsiye ederim' dedi.
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