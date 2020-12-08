KADIN
  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. GÜZELLİK - MODA
  4. 'Kullanmayı bırakın!' Bu hastalıkların nedeni olabilir...

'Kullanmayı bırakın!' Bu hastalıkların nedeni olabilir...

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Yapılan araştırmaya göre genel kozmetik ürünlerinde, özellikle toz formunda satılan ürünlerde, kanser, akciğer hastalığı ve diğer sağlık sorunları ile bağlantılı tehlikeli seviyelerde mineral bulunabilir.

'Kullanmayı bırakın!' Bu hastalıkların nedeni olabilir...

Araştırmacılar, yaygın olarak kullanılan pudra bazlı kozmetik ürünlerini test ettiler ve birçoğunun, kansere neden olan tehlikeli bir mineral olan asbest izlerini içerdiğini buldular.

21 numuneden üçü, çocuklara pazarlanan göz farı ve makyaj seti dahil olmak üzere asbest açısından pozitif test edildi.

Şirketlerin asbest testi yapması zorunlu kılınmadığı veya ürünleri bir uyarı ile etiketlemediği için uzmanlar, bir güvenlik önlemi olarak talk bazlı ürünlerden kaçınmayı öneriyor.

ASBEST BULUNDU! KANSERE VE AKCİĞER HASTALIKLARINA NEDEN OLABİLİR

Geçen ay Environmental Health Insights'ta yayınlanan bir analizde, araştırmacılar, iyi huylu mineral talk içeren yedi kozmetikten birinde ölçülebilir miktarda asbest içerdiğini buldular.

Environmental Working Group'tan araştırmacılar, göz farı, yüz ve vücut pudrası ve çocuk makyaj kitleri dahil olmak üzere talktan yapılan 21 kozmetik ürünün örneklerini analiz etti. 21 numuneden üçünün (iki göz farı paleti ve bir oyuncak makyaj kiti) kanser ve akciğer hastalığı gibi ciddi sağlık riskleriyle bağlantılı lifli bir mineral olan asbest içerdiğini buldular.

Örnek boyutu nispeten küçük olsa da, bulgular Gıda ve İlaç İdaresi tarafından yapılan kozmetiklerle ilgili diğer araştırmalarla tutarlı. Çevre Çalışma Grubu'nun sağlıklı yaşam bilimi başkan yardımcısı Nneka Leiba, güvenli bir asbest maruziyeti seviyesi olmadığından, bunların halk sağlığı için de önemli sonuçları olabileceğini söyledi.

Screenshot_1

TOZ BAZLI KOZMETİKLERE DİKKAT!

Leiba verdiği demeçte, 'İnsanların oldukça endişelenmesi gerektiğini düşünüyorum. Yedi kişiden biri az değil yediden fazla kişisel bakım ürünü kullanıyorum. Bu çalışmayı yaptıktan sonra ürünlerime kesinlikle dikkatlice baktım.

Toz bazlı kozmetikler, toz havada dağıldıkça akciğerlerde asbest maruziyeti için bir yol sağlayabilir. Bir yüz pudrası sürdüğünüzü hayal ederseniz, akciğerlere girebilecek çok sayıda solunabilir parçacık var' dedi.

Asbest içerdiği tespit edilen ürünlerden biri, akciğerleri ve diğer organları hala gelişmekte olduğu için özellikle bu sağlık sonuçları riski altında olabilecek çocuklara da pazarlandı.

ASBEST, CİDDİ SAĞLIK RİSKLERİYLE BAĞLANTILI

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine göre, kapsamlı araştırmalar, asbest maruziyetini akciğerlerde yara izine ve akciğer dokusunun kalınlaşmasına bağlayarak solunum güçlüğüne ve akciğer fonksiyonlarının bozulmasına neden olabilir.

Mineral aynı zamanda akciğer kanseri ve mezotelyoma olarak bilinen ve akciğerleri, kalbi ve diğer organları etkileyebilen nadir bir tümör türü de dahil olmak üzere daha yüksek bir kanser türü riski ile ilişkilidir.

'BU ÜRÜNLERİ KULLANMAYI BIRAKIN'

Mount Sinai Hastanesi'nde asbest içeren ürünlerin sağlık riskleri üzerine çalışmalar yayınlayan Dr. Ron Gordon'a göre, bu hastalıkların belgelenmiş vakalarının doğrudan kontamine kozmetik kullanımıyla bağlantılı olduğuna dair iyi kanıtlar var.

Gordon, 'Bunun kritik bir sorun olduğuna inanıyorum. Herkesin kanser olduğunu söylemiyorum, kozmetiklerin her tümörün nedeni olduğunu söylemiyorum ancak, bunun bir neden olduğunu düşünüyorum. İnsanların talk içeren ürünleri kullanmayı bırakmasını yüzde 100 tavsiye ederim' dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İlk kez görüntülendi! İşte Türkiye'nin koronavirüs aşısı ve saklandığı oda İlk kez görüntülendi! İşte Türkiye'nin koronavirüs aşısı ve saklandığı oda
Saçlar kaç günde bir yıkanmalı? Eğer saçınız siyahsa...Saçlar kaç günde bir yıkanmalı? Eğer saçınız siyahsa...
3 Aralık 2020 Perşembe burç yorumları!3 Aralık 2020 Perşembe burç yorumları!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Güzel oyuncu Survivor 2021 kadrosuna katıldı!
Güzel oyuncu Survivor 2021 kadrosuna katıldı!
Ünlü oyuncu Çukur'dan ayrıldı! Duygulandıran veda sahnesi
Ünlü oyuncu Çukur'dan ayrıldı! Duygulandıran veda sahnesi
Aldatıldığını sosyal medyadan öğrendi intikamı ağır oldu!
Aldatıldığını sosyal medyadan öğrendi intikamı ağır oldu!
Saçlar kaç günde bir yıkanmalı? Eğer saçınız siyahsa...
Saçlar kaç günde bir yıkanmalı? Eğer saçınız siyahsa...
Hepimiz kullanıyoruz! Yumuşatıcılar hiç de masum değilmiş
Hepimiz kullanıyoruz! Yumuşatıcılar hiç de masum değilmiş
Sibirya kışına meydan okuyor
Sibirya kışına meydan okuyor
İlginizi Çekebilir
Libidoyu artırmanın sırrı: Cinsel organı güneşe tutmak!
Libidoyu artırmanın sırrı: Cinsel organı güneşe tutmak!
İçi dışı bir! 'Ailemin yanında giyemem'
İçi dışı bir! 'Ailemin yanında giyemem'
'Umurumda değilsiniz' dedi ve paylaştı
'Umurumda değilsiniz' dedi ve paylaştı
Sosyal medyadan paylaştı! Böyle seslendi: Utanmayın
Sosyal medyadan paylaştı! Böyle seslendi: Utanmayın
Mastürbasyon yapmak kötü bir şey mi?
Mastürbasyon yapmak kötü bir şey mi?
Geçer diye ihmal etmeyin! Saçtaki bu sorun...
Geçer diye ihmal etmeyin! Saçtaki bu sorun...
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Saçlar kaç günde bir yıkanmalı? Eğer saçınız siyahsa...
Saçlar kaç günde bir yıkanmalı? Eğer saçınız siyahsa...
En kötü makyaj deneyimi! Sibirya kışına meydan okuyorlar
Sibirya kışına meydan okuyor
Aman dikkat! Kaş boyası kabusu oldu, yüzü 'davul' gibi şişti
Aman dikkat! Kaş boyası kabusu oldu, yüzü 'davul' gibi şişti
En pahalı 'ekmek!' 8 bin TL'lik baget çanta şaşkına çevirdi
En pahalı 'ekmek!' 8 bin TL
Bikini fotoğraflarının ardındaki gerçek! 'Tuzağa düşmeyin'
Fotoğrafın ardındaki gerçek!
Soğuk havalara özel 5 öneri! Bu cilde sahip olanlar...
Soğuk havalara özel 5 öneri! Bu cilde sahip olanlar...
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.