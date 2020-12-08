'Kullanmayı bırakın!' Bu hastalıkların nedeni olabilir...

Araştırmacılar, yaygın olarak kullanılan pudra bazlı kozmetik ürünlerini test ettiler ve birçoğunun, kansere neden olan tehlikeli bir mineral olan asbest izlerini içerdiğini buldular.

21 numuneden üçü, çocuklara pazarlanan göz farı ve makyaj seti dahil olmak üzere asbest açısından pozitif test edildi.

Şirketlerin asbest testi yapması zorunlu kılınmadığı veya ürünleri bir uyarı ile etiketlemediği için uzmanlar, bir güvenlik önlemi olarak talk bazlı ürünlerden kaçınmayı öneriyor.

ASBEST BULUNDU! KANSERE VE AKCİĞER HASTALIKLARINA NEDEN OLABİLİR

Geçen ay Environmental Health Insights'ta yayınlanan bir analizde, araştırmacılar, iyi huylu mineral talk içeren yedi kozmetikten birinde ölçülebilir miktarda asbest içerdiğini buldular.

Environmental Working Group'tan araştırmacılar, göz farı, yüz ve vücut pudrası ve çocuk makyaj kitleri dahil olmak üzere talktan yapılan 21 kozmetik ürünün örneklerini analiz etti. 21 numuneden üçünün (iki göz farı paleti ve bir oyuncak makyaj kiti) kanser ve akciğer hastalığı gibi ciddi sağlık riskleriyle bağlantılı lifli bir mineral olan asbest içerdiğini buldular.