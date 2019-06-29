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"Kültüre sadık tabiata aşık ahşap ustası"

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2019 11:24 | Son Güncelleme

Ahşap ustası Turan Selimoğlu, Rize'nin köylerinde ve yaylalarında, tarihe tanıklık eden asırlık konaklara ve köy evlerine adeta bir doktor gibi hayat veriyor

RİZE (AA) - Doğu Karadenizli ahşap ustası Turan Selimoğlu, bölgenin özgün mimarisine sahip asırlık konaklara ve köy evlerine adeta doktor titizliğiyle yaklaşarak tarihi yapıların ömrüne ömür katıyor.

Doğu Karadeniz evlerinin en tipik örneklerinden olan ahşap konaklar bölgenin tarihi, kültürel ve coğrafi dokusunun önemli bir parçası olarak varlığını sürdürüyor.

Bölgenin dağlık yapısı gereği yamaçlara inşa edilen, ilk katı taştan, ikinci katı ise ahşaptan yapılan konaklar, Rize'de çokça rastlanan konut tiplerinden biri olarak kendini gösteriyor.

Konak ve evler, çıraklıktan yetişmiş 48 yaşındaki Turan Selimoğlu gibi ustalara emanet ediliyor.

Selimoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 12 yaşında ağabeyinin çırağı olarak mesleğe başladığını söyledi.

Ahşap ustalığının babadan oğla aktarılan bir meslek olduğunu dile getiren Selimoğlu, "Babam ağabeyimi, ağabeyim de beni yetiştirdi." diye konuştu.

Turan Selimoğlu, bölgede tarihi 200 yıla dayanan kestane ağacı kullanılarak yapılan ahşap konakların olduğunu ve deforme olmuş yapıları, orijinaline sadık kalarak elden geçirdiklerini aktardı.

Çamlıhemşin yöresindeki köylerin ahşap yapısını korumaya çalıştıklarını anlatan Selimoğlu, farklı illerden gelen ziyaretçilerin köy evlerine ve ahşap konaklara büyük bir ilgi duyduğunu ve bunun sonucunda Rize dışında da çok sayıda ahşap ev inşa ettiklerini kaydetti.

- "20-25 yaşlarına gelenlere sıfırdan mesleği öğretmek zor"

Rize insanının gündelik hayatın her noktasında ahşapla iç içe olduğunu kaydeden Selimoğlu, "Ev içinde masa ve sandalyelerimizin de ahşap olmasını tercih ediyoruz. Ahşaptan yemek tabaklarımız var, şimşir ağacından yapılmış kaşıklarımız var. Bu tür malzemeleri genelde kestane, şimşir ve ardıç ağaçlarından imal ediyoruz." bilgisini verdi.

Halk Eğitim Merkezlerinde ahşap ustalığına yönelik verilen kurslara da değinen Selimoğlu, gençlerin bu kurslarda yöresel ahşap işlemeciliğini öğrenmeye başladığını anlatarak, her yıl bu kurslardan 4-5 kişiyi stajyer olarak atölyelerine kabul ederek yeni nesil ahşap ustalarının yetişmesi için kendilerine düşen görevi severek yerine getirdiklerini söyledi.

Ahşap evlere olan talebin artmasına karşın bugün az sayıda yeni ahşap ustasının yetiştiğini vurgulayan Selimoğlu, yeni neslin genellikle üniversite öğreniminin ardından kendilerine gelerek ahşap sanatını öğrenmek istediklerini ancak 20-25 yaşlarına gelen kişilere sıfırdan mesleği öğretmenin oldukça zor olduğunu dile getirdi.

Turan Selimoğlu, ahşap ustalığını gelecek nesillere aktarmaya kararlı olduklarını vurgulayarak, "Biz ailece meslekten kopmak istemiyoruz. Ahşap ile uğraşmak bizim için olmazsa olmaz. Çocuklarım çok seviyor, kızlarım çok seviyor. Gayemiz önce dürüst bir esnaf olmak. Ardından da sanatımızı en iyi şekilde icra etmek." dedi.

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