Kulüp dizisinin Mümtaz'ı Enes Atış kimdir, kaç yaşında, nereli? Kulüp'ün Mümtaz'ı Enes Atış hangi yapımlarda rol aldı?

Kulüp dizisinde Mümtaz kimdir, sorusu dizinin yeni sezonunun yayınlanmasının ardından gündeme geldi. O3 Medya yapımı olan dizinin senaryosu Rana Denizer'in ailesinin hayatından esinlenerek[5] Aysin Akbulut, Rana Denizer ve Necati Şahin üçlüsü tarafından yazılmıştır. Kulüp'ün oyuncu kadrosunda Gökçe Bahadır, Barış Arduç, Asude Kalebek, Salih Bademci, Fırat Tanış ve Metin Akdülger gibi ünlü isimler yer alıyor. Peki, Enes Atış kimdir, nerelidir? Kulüp'ün Mümtaz'ı Enes Atış hangi dizi ve filmlerde rol aldı?

ENES ATIŞ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

1986 yılının Haziran ayında İstanbul’da dünyaya gelen Enes Atış İkizler burcudur. Maltepe Üniversitesi Oyunculuk bölümünden mezun olmuştur. İlk dizi oyunculuk deneyimini 2006 yılında gerçekleştirmiş ve Bahtiyar karakteri ile büyük beğeni toplamıştır. Daha sonra bir çok sinema ve dizide rol alan başarılı isim oyunculuk çalışmalarını Nalan Yıldırım Casting & Management ‘a bağlı olarak sürdürmektedir.

2014 yılında Zeynep Atış ile evlenmiştir.

ROL ALDIĞI YAPIMLAR

2006 – Ümit Milli (Bahtiyar)

2008 – Düğün Şarkıcısı (Göksel)

2008 – Sınıf (İlyas)

2012 – Öyle Bir Geçer Zaman ki (Mithat)

2012 – Uçurum

2013 – Gönül Hırsızı (Talha)

2017 – Fi (Furkan)

2021 - Kulüp (Mümtaz)

Rol aldığı sinema filmleri;

2010 – Çakallarla Dans (Fırıncının Çırağı)

2011 – Oğul (Soner)

2012 – Görünmeyenler (Gizemli Adam)

2015 – Kuş (Sinan)

2015 – Sihirbazlık Okulunda Bir Türk (Coff)

2016 – Olaylar Olaylar (Korhan)



