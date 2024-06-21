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    4. Kumarda tüm parasını kaybedince sinir krizi geçirdi! Görevlilerin parasını almasını engellemek için masanın üzerine bile çıktı

    Kumarda tüm parasını kaybedince sinir krizi geçirdi! Görevlilerin parasını almasını engellemek için masanın üzerine bile çıktı

    21.06.2024 08:00
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    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    21.06.2024 08:00
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    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kısa sürede kullanıcılar arasında popüler oldu. Amerika'daki bir kumarhanede kaydedilen görüntülerde bir adam kumar oynadığı sırada tüm parasını kaybedince adeta sinir krizi geçirdi.

    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntüde tüm parasını kaybeden bir adam adeta sinir krizi geçirdi. Görevlilerin müdahalesine rağmen adam masanın üzerine çıkarak parasını korumaya çalıştı ancak başarılı olmadı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

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    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Sanki zorla aldılar parasını kaybetmiş işte" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Kasa ker zaman kazanır" yorumunu yaptı.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya kumar
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