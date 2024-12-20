Kur'an kursunda ölümcül oyun! 14 yaşındaki Adem Nayır'ı havaya attılar, tutamadılar

İstanbul'daki Kur'an kursundaki gençlerin oyunu ölümle bitti. Beyoğlu’nda bulunan kursta iddiaya göre 14 yaşındaki Adem Nayır arkadaşları tarafından havaya fırlatıldı. Arkadaşlarının tutamadığı genç yere düşerken, sonrasında başını çarptı.

EVE GİDİNCE KUSMAYA BAŞLADI

Başını tutarak yürüdüğü görüntülenen genç, okuldan çıktıktan sonra eve gitti. Ancak kısa bir süre sonra fenalaşarak kusmaya başladı.

BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ

Ailesi tarafından hastaneye kaldırılan Nayır’ın beyin kanaması geçirdiği tespit edildi.

KOMAYA GİRDİ, 15 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Ekol TV'de yer alan habere göre; ilk müdahalenin ardından doktorlar, beyin kanamasının stabil olduğunu belirtti. Bunun üzerine Nayır’ın ailesi, çocuğu hastaneden alarak eve götürdü. Ancak genç tekrar fenalaştı ve ikinci kez hastaneye kaldırıldı. Bu kez çok geçti; komaya giren Adem Nayır, 15 gün boyunca süren yaşam mücadelesini kaybetti.

OLAYIN ARDINDAN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazayla ilgili Kuran kursunun tuttuğu tutanakta olay detayları yer aldı. Adem Nayır’ın ailesi ise kazanın ardından kimseden şikayetçi olmadı. Yine de olayla ilgili 7 öğrencinin ifadesi alınarak adli süreç başlatıldı.

ARKADAŞLARIYLA SON OYUNU OLDU

Henüz 14 yaşında hayattan kopan Adem Nayır’ın trajik ölümü, ailesi ve arkadaşlarını yasa boğarken, olay eğlenceli bir oyun gibi başlayan anların nasıl trajediye dönüşebileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.