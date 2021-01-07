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Kuralları çiğnedi, ölüme gönderildi! Outside the Wire’dan nefes kesen fragman

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 07.01.2021 07:58 | Son Güncelleme:
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Kuralları çiğnedi, ölüme gönderildi! Outside the Wire’dan nefes kesen fragman

Netflix’in yeni orijinal aksiyon, bilimkurgu filmi Outside the Wire’dan nefes kesen fragman yayınlandı. Outside the Wire 15 Ocak'ta izleyiciyle buluşacak.

Son dönemde aksiyon yapımlara ağırlık veren Netflix’ten yeni bir aksiyon filmi daha geliyor. Bilimkurgu, aksiyon filmi olan Outside the Wire’dan nefes kesen bir fragman yayınlandı.

Extraction ve The Old Guard'ın stüdyosunun bünyesinden çıkan Outside The Wire'ın oyuncu kadrosunda Anthony Mackie başrolü üstlenirken ona; Pilou Asbaek, Michael Kelly, Damon Idris, Emily Beecham ve Enzo Cilenti eşlik ediyor.

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OUTSİDE THE WİRE KONUSU

Bir drone pilotu olan Harp, zor bir görevle karşı karşıyadır. Tehlikeli bir askeri bölgeye gönderilen Harp’tan burada kıyamete neden olabilecek bir cihazı bulması istenir. Bir andoid subay ile birlikte çalışan Harp’ın cihazı yanlış kişilerin eline geçmeden bulması gerekir.

Yönetmenliğini Mikael Håfström'ün üstlendiği Outside the Wire 15 Ocak'ta Netflix'te yayınlanacak.

OUTSİDE THE WİRE FRAGMANI

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