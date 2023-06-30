İlçe nüfusu 4 katına çıktı! Kurban Bayramı'nın 3. gününde tüm yurtta plajlar doldu taştı 'Sanki İstanbul'un geri kalanı buraya toplanmış'

Küçükçekmece Menekşe Plajı'nda Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde yoğunluk yaşandı. Güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar sahile gelip hem piknik yaptı hem de denize girdi.

Plajda yaşanan yoğunluk ise, havadan görüntülendi.

"ÇOK KALABALIK"

Arkadaşlarıyla birlikte plaja gelen Erhan Bahşi kalabalıktan şikayet ederek, “Sanki İstanbul'un geri kalanı buraya toplanmış. Hiç güzel geçmiyor burası, eğlenmiyorum" dedi. Plajdaki bir başka vatandaş, "Bayram güzel geçiyor eğleniyoruz arkadaşlarla. Güneş plajına gittik. Kapalı dediler. Sonra buraya gelelim dedik arkadaşlarla. Kalabalık değil fazla " dedi. Başka bir kişi ise, "Bugün çok güzel. Çok mutlu anlarım geçti. Yüzmeyi bilmiyordum yüzmeyi öğrendim bugün. Kalabalık aşırı derecede ama bir yandan da çok zevkli " dedi. Plaja gelen başka bir vatandaş da, "Çok kalabalık bir de çok yosunlu." şeklinde konuştu. Plajdaki kalabalıktan şikayet eden bir vatandaş ise, "Kalabalık ve yosunlu. Belediyenin Florya tesisleri vardı kapalı olduğu için buraya geldik " dedi.

Plajın çok kalabalık olduğunu belirten bir başka kişi ise, “İğne atsan yere düşmez. Şu an buradan ayrılayım 1 saat sonra burayı ancak bulurum. O da zabıtalar eşliğinde" diye konuştu.

KUŞADASI'NDAKİ PLAJLARDA BAYRAM YOĞUNLUĞU

Hava sıcaklığının 30, deniz suyu sıcaklığının ise 24 dereceye ulaştığı Kuşadası'nda, yerli ve yabancı turistler plajları doldurdu.

Başta İzmir olmak üzere Manisa, Denizli ve İstanbul gibi büyükşehirlerden 9 günlük Kurban Bayramı tatili için ilçeye gelenler, güneşli havayı da fırsat bilip, sahillere koştu.

Kadınlar Denizi Plajı, sahil siteleri ve şehir merkezindeki halk plajlarına gelen tatilciler, güneşlenip, denize girdi.

Tatilciler, hem denizin hem de güneşin tadını çıkardı.

ANTALYA'DA DA BAYRAMIN ÜÇÜNCÜ GÜNÜ SAHİLLER TIKLIM TIKLIM

Hava sıcaklığının 30, deniz suyu sıcaklığının 27, nem oranın yüzde 60 ölçüldüğü Antalya'da, Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde de yoğunluk yaşanıyor.

Konyaaltı Sahili'ne sabahın erken saatlerinde gelen tatilciler, denizin, kumun ve güneşin tadını çıkardı.

Tatilcilerin bazıları yüzerken, bazıları ise denizde kano yaptı.

Güneşlenenlerin yanı sıra sahil bandında araç yoğunluğu da gözlendi.

KEMER, NÜFUSUNUN 4 KATI TATİLCİYİ AĞIRLIYOR

Antalya'nın 49 bin 383 nüfuslu Kemer ilçesi, 9 günlük bayram tatilinde günde 200 bin yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapıyor. Nüfusu 4 kat artan ilçenin Kaymakamı Hüseyin Çam, "124 bin yatak kapasitesine sahip ilçemizde, yüzde 100 doluluk oranına ulaştık" dedi.

Kemer ilçesindeki oteller, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Turistlerin yoğunluk oluşturduğu ilçede nüfus, 200 bini aştı.

49 bin 383 kişinin yaşadığı ilçenin nüfusu, günübirlik ziyaretçiler ile 4 kat arttı. Günün her saati farklı aktiviteler ile tatillerini geçiren, plajlarda güneşlenip, yüzen turistler, özellikle sahillerde yoğunluk oluşturdu. Sırasıyla en çok Rusya, Almanya, İngiltere ve Polonya'dan ziyaretçi ağırlayan ilçe, 200 ülkeden turiste ev sahipliği yapıyor. Turist yoğunluğu nedeniyle araç sayısı ve nüfusu artan ilçede; Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, olası olumsuzluklara karşı denetim yapıp, önlem aldı.

124 BİN YATAK KAPASİTESİ DOLDU

Kemer Kaymakamı Hüseyin Çam, bayram tatili sürecinde ilçedeki otellerin yüzde 100 doluluk oranına ulaştığını belirtti.

Çam, "Kemer olarak Kurban Bayramı'nı en güzel şekilde geçiriyoruz. 124 bin yatak kapasitesine sahip ilçemizde, yüzde 100 doluluk oranına ulaştık. Günübirlik ziyaretçiler ile ilçede tatil yapanların sayısı 200 bini aştı. Misafirlerimizi ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Herhangi bir problem olmadan Kurban Bayramı'nı geçiriyoruz" dedi.

130 BİN KONAKLAYAN 70 BİN GÜNÜBİRLİK

Kemer Yöresi Tanıtım Vakfı (KETAV) Başkanı Volkan Yorulmaz ise "Kemer'deki tesislerde 130 bin civarında konaklayan misafirimiz var. Günübirlik gelenler, Antalya'dan ve diğer şehirlerden gelenler ile tatilci sayısı 200 bini aşıyor" diye konuştu. 130 bin konaklayandan 70 binin günübirlik olduğunu belirten Yorulmaz, hizmet kalitesi nedeniyle tesislerin dolduğunu söyledi. (DHA)