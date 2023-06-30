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  4. Tam bin 700 kişi! Kurban vekaleti verdiler, etleri teslim almaya gelince gördükleri karşısında isyan çıkardılar: "Bizi resmen dolandırdılar"

Tam bin 700 kişi! Kurban vekaleti verdiler, etleri teslim almaya gelince gördükleri karşısında isyan çıkardılar: "Bizi resmen dolandırdılar"

30.06.2023 13:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da bir et restoranından kurbanlık için 7 bin 100 TL'ye hisse alan 1.700 kişi, kendilerine sosis gibi teslim edilen etin daha önce kesildiğini ve bozuk olduğunu iddia etti. Restoranı basan vatandaşlar paralarının iadesini isterken, soluğu karakolda aldı. İş yeri sahibinin ifadesine başvurulurken, Bursa İl Tarım Müdürlüğünce yaklaşık 4,5 ton et imha edildi. Mağdur olduğunu öne süren vatandaşlar "Bizi resmen dolandırdılar" diye konuştu.

Bursa’nın Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi’nde bir et restoranı, Kurban Bayramı için 7 bin 100 liradan bin 700 kişiye kurbanlık büyük baş hissesi satarak vekalet aldı.

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Bayram günü dana kurbanlık etlerini teslim almaya gelen vatandaşlar gördükleri karşısında adeta şok yaşadı.

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Kendilerine koli halinde verilen etlerin bozuk ve aylar öncesine kesilmiş hayvanlara ait olduğunu öne süren vatandaşlar, ürünlerin günler öncesinde kesildiğini ve dondurulduğunu iddia etti.

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Hisse sahipleri restorana gelerek iş yeri sahibiyle gergin anlar yaşadı.

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POLİS VATANDAŞLARI GÜÇLÜKLE SAKİNLEŞTİRDİ

Tansiyonun yükseldiği anlar kameraya yansırken, ihbar üzerine olay yerine gelen çok sayıda polis vatandaşları güçlükle sakinleştirdi. Bazı vatandaşlar ise iş yeri sahibinin kendisine bıçak çekip para vermeyeceğini iddia etti.

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TONLARCA ET İMHA EDİLDİ

Durumu üzerine karakola giden yüzlerce vatandaş, satıcıdan şikayetçi oldu.

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Şikayet üzerine gelen İl Tarım Müdürlüğü ekipleri, numune aldığı 4,5 ton eti etiketsiz olması sebebiyle imha etti.

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Gerginliğin yaşandığı anlar kameraya yansırken, vatandaşlar etlerin Ankara’dan tırla getirildiğine dair videoları paylaştı.

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"KIYMALARI SALAM GİBİ PAKETLEYİP DONDURULMUŞ ŞEKİLDE BİZE VERDİLER"

Mağdur olduğunu ifade eden vatandaşlar, “Bize 7 bin 100 liradan 22 kilo gelecek şekilde kurban hissesi sattılar. Buraya hissemizi almak için geldik. Fakat karşılaştığımız manzara burada gördüğünüz. Bu etler sağlıklı değil, içine kıymaları salam gibi paketleyip dondurulmuş şekilde bize verdiler. Kim bilir bu hayvanlar ne zaman kesildi. Bizi resmen dolandırdılar” diye konuştu.

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FİRMA YETKİLİLERİ NE DEDİ?

Firma yetkilileri ise kestikleri büyükbaş hayvanları parçalanmış et olarak, kıyma yapılmış halde kolilerle teslim ettiklerini, konunun yargıya intikal ettiğini ifade ettiler.

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(İHA)

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