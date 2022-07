Kurban etinden kavurma tarifi: Kavurma nasıl yapılır? Bayramda yapılacak en lezzetli ve hafif kavurma tarifi!

Kurban Bayramı'nın gelenekselleşmiş tariflerinden et kavurma tarifi bugünlerde merak ediliyor. Genelde etin olabildiğince yumuşak halde pişmesi için en uygun tarif aranıyor. Et dışında birkaç malzeme ile kolayca et kavurma hazırlayabilirsiniz. İşte en lezzetli ve yumuşak et kavurma tarifi!

ET KAVURMA MALZEMELERİ

1 kg dana kuşbaşı

1 baş kuru soğan

3-4 diş sarımsak

Sıvı yağ

KAVURMA TARİFİ NASIL YAPILIR?

Kuşbaşı doğranmış eti tavaya alın, yüksek ateşte sürekli karıştırın.

Rengi dönüp et suyunu verince sıvı yağ ekleyin, kısık ateşte arada karıştırın.

Kuru soğanı dörde bölün, sarımsakları tüm şekilde tavaya atın ve suyunu çekene yaklaşık 40 dk. kadar pişirin.

Eğer pişmemişse yarım çay bardağı sıcak su ekleyip biraz daha pişirebilirsiniz.

En son tuzunu ekleyip karıştırın ve ocağı kapatın. Pilav eşliğinde servis edin.

Afiyet Olsun...