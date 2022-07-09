YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet
  4. Kurban etinden kavurma tarifi: Kavurma nasıl yapılır? Bayramda yapılacak en lezzetli ve hafif kavurma tarifi!

Kurban etinden kavurma tarifi: Kavurma nasıl yapılır? Bayramda yapılacak en lezzetli ve hafif kavurma tarifi!

09.07.2022 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban bayramının gelmesiyle birçok kişi kestikleri kurban etinden kavurma yapıyorlar. En lezzetli ve yumuşak kavurma tarifi için internette sorgulamalar başladı. Kavurma tariflerinde insanlar etin yumuşak halde pişmesine önem veriyor. Bazı püf noktalarla en lezzetli ve yumuşak kavurma tarifini elde etmeniz mümkün. İşte Kurban Bayramı'nda yapılabilecek et kavurma tarifi...

Kurban etinden kavurma tarifi: Kavurma nasıl yapılır? Bayramda yapılacak en lezzetli ve hafif kavurma tarifi!

Kurban Bayramı'nın gelenekselleşmiş tariflerinden et kavurma tarifi bugünlerde merak ediliyor. Genelde etin olabildiğince yumuşak halde pişmesi için en uygun tarif aranıyor. Et dışında birkaç malzeme ile kolayca et kavurma hazırlayabilirsiniz. İşte en lezzetli ve yumuşak et kavurma tarifi!

ET KAVURMA MALZEMELERİ

1 kg dana kuşbaşı
1 baş kuru soğan
3-4 diş sarımsak
Sıvı yağ

KAVURMA TARİFİ NASIL YAPILIR?

Kuşbaşı doğranmış eti tavaya alın, yüksek ateşte sürekli karıştırın.

Rengi dönüp et suyunu verince sıvı yağ ekleyin, kısık ateşte arada karıştırın.

Kuru soğanı dörde bölün, sarımsakları tüm şekilde tavaya atın ve suyunu çekene yaklaşık 40 dk. kadar pişirin.

Eğer pişmemişse yarım çay bardağı sıcak su ekleyip biraz daha pişirebilirsiniz.

En son tuzunu ekleyip karıştırın ve ocağı kapatın. Pilav eşliğinde servis edin.

Afiyet Olsun...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aslında çok basit: Yağ çekmeden kızartmak için...Aslında çok basit: Yağ çekmeden kızartmak için...
Pastaneye gitmeye son! Nefis Alman Pastası tarifiPastaneye gitmeye son! Nefis Alman Pastası tarifi
Ebru Altay’dan şekersiz vişne kompostosu tarifiEbru Altay’dan şekersiz vişne kompostosu tarifi
Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı kavurma kurban bayramı 2022
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İfşa videosundan sonra boşandılar! Eski karısına servet ödedi

İfşa videosundan sonra boşandılar! Eski karısına servet ödedi

Cinsel tercih itirafı! "Sevişmek istediği tek kadın..."

Cinsel tercih itirafı! "Sevişmek istediği tek kadın..."

Yeni evlenmişti! Düğünden sonra bakın ne yaptı

Yeni evlenmişti! Düğünden sonra bakın ne yaptı

Eski kocadan şoke eden dava

Eski kocadan şoke eden dava

Gelin arabasının değeri dudak uçuklattı! Amerika'dan özel geldi

Gelin arabasının değeri dudak uçuklattı! Amerika'dan özel geldi

Bayramda misafirlere sunulabilecek pratik irmikli sulu köfte tarifi!

Bayramda misafirlere sunulabilecek pratik irmikli sulu köfte tarifi!

İlginizi Çekebilir

Sutyeni sıktı sandı! Gözünü hastanede açtı

Sutyeni sıktı sandı! Gözünü hastanede açtı

Köpek gibi davranarak dört ayağının üzerinde yürüyor

Köpek gibi davranarak dört ayağının üzerinde yürüyor

Sizi yormadan bütün evinizi köşe bucak temizleyecek en iyi robot süpürgeler

Sizi yormadan bütün evinizi köşe bucak temizleyecek en iyi robot süpürgeler

Ölenlerin yakınları şokta! Cesetleri parçalayıp satmışlar

Ölenlerin yakınları şokta! Cesetleri parçalayıp satmışlar

Dehşet anları kamerada! 15 metreden atladı, suya çakıldı

Dehşet anları kamerada! 15 metreden atladı, suya çakıldı

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.