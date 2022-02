Mutfağında farklı tekniklerde et pişirmek isteyenler için mutlaka gereken mutfak aletleri

Et yemekleri özen, zaman ve sabır isteyen yemekler. Ne kadar dinlenir ve marine olurlarsa o kadar lezzetli oluyorlar. Ancak lezzet sırrı marinasyonla sınırlı değil elbette. Mutlaka doğru pişirme teknikleri ve malzemelerini kullanmalısınız. Eğer siz de et yemeklerinden vazgeçemiyor ve farklı lezzetleri denemek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Yazımızı inceleyerek et pişirme tekniklerinde kullanabileceğiniz ürünleri inceleyebilir, beğendiklerinizi güvenle satın alabilirsiniz. Ne dersiniz, vakit kaybetmeden başlayalım mı?

1. Mükemmel pişmiş etler için Arnova Dijital Fırın

Et yemeklerini birçok yöntemle pişirmek mümkün. Fırında pişirmek de bu yöntemlerden biri. İşlem sırasında sıcaklığın ete eşit dağılması önemli. Aksi halde etin bir tarafı çok pişerken bir tarafı az pişmiş kalabilir. Arnova Dijital Fırın, mükemmel tasarımıyla yemeklerinizi hızlı ve iyi pişmiş şekilde hazırlamanıza yardım ediyor. Turbo fan sayesinde fırının sıcaklığını içeriye eşit seviyede yayıyor. Isı güvenlik sistemi, ürünü güvenli şekilde kullanmanızı sağlıyor. Fırının yapay zeka programı sayesinde yapacağınız yemeğe uygun pişirme yöntemini seçebilirsiniz. Dokunmatik panel ise kolay kontrol imkanı veriyor. Otomatik soğutma fanı işiniz bittikten sonra fırının içini soğutuyor ve enerji kaybının önüne geçiyor. Ayrıca 63 litrelik geniş bir iç hacme sahip ürün, A sınıf enerji sınıfında yer alıyor.

2. Lokum kıvamında etler için TEFAL Nutricook Düdüklü Tencere

Etin lokum gibi yumuşacık olmasını istiyorsanız düdüklü tencerede kısık ateşte pişirebilirsiniz. Tam kıvamında etler pişirmek için de doğru düdüklü tencereyi seçmeniz önemli. TEFAL Nutricook Düdüklü Tencere, 4 farklı pişirme programına sahip. Bu sayede yapmak istediğiniz yemeğe uygun ayarı seçebilirsiniz. Üstelik ürün, pişirme süresi bittikten sonra kendini otomatik olarak kapatıyor. Entegre kontrol sistemi sayesinde yemek hazır hale gelince tencere sizi uyarıyor. 6 farklı güvenlik noktası bulunan ürünü gönül rahatlığı ile tercih edebilirsiniz. Kapak sistemini tek elle kolayca açabilirsiniz. Bununla birlikte düdüklü tencereyi bulaşık makinesinde kolayca temizleyebilirsiniz.

3. Hızlı ısınan Tefal 2100116319 Titanyum Tava

Lezzetli et soteler yapmaya ne dersiniz? Ancak et sote yaparken pişireceğiniz tavayı doğru seçmelisiniz. Aksi halde etler pişerken tavaya yapışabilir ya da yanabilir. Böyle bir sorunla karşılaşmamak için Tefal 2100116319 Titanyum Tava'yı tercih edebilirsiniz. Ürün, %100 yapışmaz, güvenli kaplama yemeğin lezzetini artırıyor ve çizilmelere karşı direnç gösteriyor. Ayrıca bu malzeme kurşun, kadmiyum ve PFOA içermiyor. Thermo-Fusion özelliğiyle tava, daha hızlı sürede ısınırken ısıyı yüzeye eşit derecede yayıyor. Bu sayede her türlü etin tam kıvamında ve istenen şekilde pişirilmesi mümkün oluyor. Ayrıca Tefal'in sembolü haline gelen Thermo Signal sayesinde tavanın pişirmeye hazır olup olmadığını takip edebilirsiniz.

4. Dumansız mangal keyfi sunan Gazzella BRB 3000 Izgara

Eti ızgarada pişirmek yemeğe ayrı bir tat katıyor; ancak her ızgarayla eti iyi şekilde pişiremeyebilirsiniz. Seçilen ızgaranın yapışmaması için yüzeyinin buna uygun olması gerekiyor. Gazzella BRB 3000 Izgara, teflon kaplama yüzeyi sayesinde ızgara yaparken etlerin yapışmasını önlüyor ve yanmasına engel oluyor. Elektrik ile çalışan ürün, ateş yakmanıza gerek kalmadan aynı lezzette yemekler pişirmenizi sağlıyor. Bu sayede duman ve is derdi ile uğraşmadan lezzetli ızgaralar yapabilirsiniz. Kullandıktan sonra cihazın tüm parçalarını bulaşık makinesinde pratik bir şekilde yıkayabilirsiniz.

5. Dayanıklı yapısıyla Lava Metal Oval Döküm Tencere

Sulu et yemekleri yapmak için iyi bir tencereye ihtiyaç duyabilirsiniz. Kullanacağınız tencerenin ısıyı eşit şekilde yüzeye yayması, dikkat edilmesi gereken konulardan biri. Eğer tercih edilen ürün ısıyı aynı seviyede yaymaz ise yemeğin bir kısmı tam pişerken diğer kısmı pişmemiş olabilir. Lava Metal Oval Döküm Tencere, yemeklerinizin eşit derece mükemmel şekilde pişmesine yardım ediyor. Ürünün özel kapak tasarımı, tencere içinde oluşan buharı yoğunlaştırıyor ve buharın tekrar yemeğe karışmasını sağlıyor. Bu sayede yemeğin besin değerlerini korurken lezzetini artırıyor. Döküm tencereyi elde kolayca yıkamak mümkün.

6. Etleri kolayca pişiren Zwilling Granit Kızartma Tavası

İyi pişmiş bir bifteğe kim hayır diyebilir? Lezzetli bifteğin sırrı, doğru şekilde pişirmekten geçiyor. Esnek alüminyumdan elde edilen Zwilling Granit Kızartma Tavası'nın özel indüksiyon tabanı ısıyı optimum şekilde yayarak yemeğin eşit derece pişmesine olanak tanıyor. Aşınmaya karşı direnç gösteren yapışmaz kaplaması etlerin tavaya yapışmasını önlüyor. Izgara tavayı tüm ocaklarda rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Ergonomik uzun sap yemek yaparken rahat hareket etmenizi sağlıyor. Ayrıca ısının elinize ulaşmasını önleyerek elinizin yanması engelliyor. Geniş iç haznesi sayesinde büyük porsiyon yemekler yapabilirsiniz. Ürünü elde yıkayarak kolayca temizleyebilirsiniz.

7. Geniş iç hacmiyle Simfer M4558 Mini Fırın

Simfer M4558 Mini Fırın, 45 litre geniş iç hacmiyle yemek pişirmek için ideal. Çift katmanlı termo taban sayesinde tezgahın ısınmasına ve zarar görmesini engelliyor. Çift katmanlı camı tasarımıyla ise iç kısmındaki sıcaklığın korunmasını sağlayarak %25 enerji verimliliği sağlıyor. Dış cam ise soğuk kalarak temas sırasında elinizin yanmasını önlüyor. Fonksiyonel düğmeler ürünü kontrol etmenizi sağlıyor. Dijital saati, yemeğin pişmesi süresini takip etmenize yardımcı oluyor. İç aydınlatma sayesinde kapağı açmadan yemeğin durumunu kontrol edebilirsiniz. Simfer Fırın ile en lezzetli et yemeklerini pişirebilirsiniz.

8. Fakir Pionty Izgara & Tost Makinesi ile ikisi bir arada çözümler

Evde pratik yolla ızgara yapmanıza yardımcı olan Fakir Pionty Izgara & Tost Makinesi, yapışmaz kaplama plakaları sayesinde eti tam kıvamında pişirmenizi sağlıyor. 2000w güce sahip ürün, yemeği kısa sürede hazırlamanıza yardımcı oluyor. Ürünün geniş ızgara yüzeyiyle aynı anda çok fazla eti pişirebilirsiniz. Işıklı uyarı sistemi ise oldukça işlevsel. Kırmızı ışık, makinenin açık olduğunu gösterirken yeşil ışık makine sıcaklığının yemek pişirmek için ideal ısıda olduğunu gösteriyor. Sıcaklık seviyesini dilediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Yağ toplama haznesi sayesinde yemek yaparken etrafın batmasını da önleyebilirsiniz. Makineyi nemli bez ile silerek temizleyebilirsiniz.

9. Çöp şiş sevenler için Kitchen Design Çöp Şiş Çubukları

Lezzetli çöp şişleri sadece restoranlarda yiyebileceğinizi mi düşünüyorsunuz? Öyleyse çok yanılıyorsunuz. Evinizde de hem sağlıklı hem lezzetli çöp şişler yapabilirsiniz. "Çöp şişi nasıl pişirebilirim?" diyorsanız ona da yanıt verelim. Tavukları ya da kırmızı etleri şişlere dizin, tarife göre fırında ya da tavada pişirin. Hatta tost makinesinde bile pratik ve hızlı şekilde benzersiz lezzetler elde edebilirsiniz. Bu noktada dikkat etmeniz gereken, etin marinasyonu. Özellikle kırmızı et pişirecekseniz uzun süre eti marine etmelisiniz. Ardından Kitchen Design Çöp Şiş Çubukları'na kalan işi sizin için halledecek. Fırında pişirmek isterseniz çöp şişlerin altına geniş ve ısı geçirmeyen bir tabak koymayı unutmayın.

10. İyi pişmiş et sevenler için Floppy Fırın Torbası

Fırında pişmiş lokum gibi yumuşak etler yapmak istiyorsunuz ancak başaramıyor musunuz? Etlerin yumuşak olması için marine malzemelerini bir kaba koyup karıştırmalısınız. Hazır hale gelen marine sosunun içine etleri eklemeli ve mümkünse 12 saat boyunca buzdolabında bekletmelisiniz. Böylece etler yumuşacık oluyor ve pişme sırasında asla sertleşmiyor. Çok zamanınız yoksa daha az bir marinasyon süresi ile hazır hale gelen eti fırın torbasında da pişirebilirsiniz. Bunun için dayanıklı yapısıyla kolay zarar görmeyen Floppy Fırın Torbası'nı rahatlıkla tercih edebilirsiniz.