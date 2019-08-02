HABER

Kurban pazarının gözdesi 1,5 tonluk "Reşo"

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2019 10:30 | Son Güncelleme

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde besici Musa Kılınç'a ait "Reşo" adlı 1,5 tonluk simental ırkı boğa alıcısını bekliyor - Besici Musa Kılınç: - "Bende 1 ton 500 kilogramdan aşağı ağırlığa sahip boğa yoktur. Besiye aldığım boğaların canlı ağırlıkları genellikle 1 ton 500 ve 1 ton 800 kilogram arasında değişir"

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, Kurban Bayramı dolayısıyla satışa çıkarılan 1,5 tonluk "Reşo" isimli simental ırkı boğa pazarın gözdesi oldu.

Ovacık ilçesine bağlı Paşadüzü köyünde besici Musa Kılınç'ın, ahırında özenle beslediği 3 yaşındaki "Reşo" isimli 1,5 tonluk boğa, iri yapısıyla vatandaşların ilgisini çekiyor.

Musa Kılınç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 25 yıldır hayvan yetiştiriciliğiyle uğraştığını söyledi.

Her yıl kurbanlık hayvan beslediğini ifade eden Kılınç, "Bende 1 ton 500 kilogramdan aşağı ağırlığa sahip boğa yoktur. Besiye aldığım boğaların canlı ağırlıkları genellikle 1 ton 500 ve 1 ton 800 kilogram arasında değişir. Bu ağırlıktaki boğaların fiyatı da 25-27 bin lira arasındadır." dedi.

Kılınç, Reşo'nun ağırlığıyla Ovacık'ın en büyük boğası olduğunu savunarak, "Boğayı, kilosu 35 liradan satmayı düşünüyorum. İlçemizde kurban pazarları olmadığından dolayı hayvanlarımızı şehir dışına gönderiyoruz. Hayvanlarımız organiktir, onları sadece arpayla besliyoruz." diye konuştu.

22 kez bıçaklandı: Öldürülmekten korkuyorum 22 kez bıçaklandı: Öldürülmekten korkuyorum
Parayı hesabında gördü, intihardan vazgeçtiParayı hesabında gördü, intihardan vazgeçti
(Özel) Dev projeyi 56 yıllık klasik otosuyla test etti(Özel) Dev projeyi 56 yıllık klasik otosuyla test etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kurban bayramı Ovacık Tunceli

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı paylaştı! "Babalık çok yakışacak"

Acun Ilıcalı paylaştı! "Babalık çok yakışacak"

Ülke şokta! Başkentte 4 ayrı patlama

Ülke şokta! Başkentte 4 ayrı patlama

İYİ Partili Türkkan: Kasım'da seçime hazırlanın

İYİ Partili Türkkan: Kasım'da seçime hazırlanın

Binlerce çalışana ikramiye müjdesi

Binlerce çalışana ikramiye müjdesi

İSKİ üst yönetiminde toplu istifa!

İSKİ üst yönetiminde toplu istifa!

Meral Akşener'den Devlet Bahçeli'nin çağrısına yanıt

Meral Akşener'den Devlet Bahçeli'nin çağrısına yanıt

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ağustos'ta bucunuzda neler olacak?

Ağustos'ta bucunuzda neler olacak?

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Erzurum ve Çanakkale'de deprem!

Erzurum ve Çanakkale'de deprem!

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 bin kişi...

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 bin kişi...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Parayı hesabında gördü, intihardan vazgeçti

Parayı hesabında gördü, intihardan vazgeçti

Bayram için ülkesine giden Suriyelilerin sayısı 18 bine ulaştı

Bayram için ülkesine giden Suriyelilerin sayısı 18 bine ulaştı

En güzel Cuma mesajları 2019: Ağustos ayının ilk Cuma günü için çeşit çeşit Cuma mesajları

En güzel Cuma mesajları 2019: Ağustos ayının ilk Cuma günü için çeşit çeşit Cuma mesajları

HDP'li belediyeye iş için başvuran kadının taciz edildiği iddiasıyla ilgili yeni gelişme

HDP'li belediyedeki taciz iddiasında yeni gelişme

İstanbul Boğazı'nda nefes kesen tatbikat!

İstanbul Boğazı'nda nefes kesen anlar! Böyle kurtardılar

Adana’da nargile tütünü ve etil alkol operasyonu

Adana’da nargile tütünü ve etil alkol operasyonu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.