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  4. Kurban pazarının gözdesi: 5 boynuzlu koç alıcısını bekliyor

Kurban pazarının gözdesi: 5 boynuzlu koç alıcısını bekliyor

09.07.2021 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye'de Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala satışa çıkan kurbanlıklar arasında yer alan 5 boynuzlu koç alıcısını bekliyor. Boynuzlarından dolayı koçun dikkat çektiğini belirten besici Ali Gönüler, kurbanlık almaya gelen müşterilerin koçla fotoğraf çektirmeden gitmediğini söyledi.

Kurban pazarının gözdesi: 5 boynuzlu koç alıcısını bekliyor

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala satışa çıkan kurbanlıklar alıcı bulmaya başladı. Osmaniye'de havaların sıcak olmasından dolayı kurbanlıklarını Zorkun Yaylası'nda satışa çıkaran besici Ali Gönüler'in kurbanlıkları içerisinde yer alan 5 boynuzlu koç da alıcısını bekliyor. Onlarca küçükbaş hayvan içerisinden eşsiz özelliğiyle kendisini fark ettiren koç kurbanlık almaya gelen müşterilerin de ilgisini çekiyor. Kurbanlık almaya gelen müşterilerin 5 boynuzlu koçla fotoğraf çektirmeden gitmediklerini belirten Gönüler, koçun 5 boynuzlu olmasının Allah'ın bir lütfu olduğunu kaydetti.

"KİMİSİ FOTOĞRAFINI ÇEKİYOR, KİMİSİ HİKAYESİNİ MERAK EDİYOR"

Boynuzlarından dolayı koçun muazzam bir görüntüsü olduğunu ifade eden besici Ali Gönüler, "Sürümüzün içerisinde bir tane koçumuz var. Bu koçumuzun özelliği 5 boynuzlu olması. Koçun 5 boynuzlu olması Allah'ın bir lütfu. Sürü içerisinde kendisini belli ettiği için kurbanlık almaya gelen müşterilerimizin de dikkatini çekiyor. Kimisi fotoğrafını çekiyor kimisi hikayesini merak ediyor. Bu koç aslında kendi sürümüzün içerisinde yetişmedi. Bu koçu biz satın aldık. Milyonda bir çıkar belki de 10 milyonda bir çıkar. Bize biraz da tesadüf oldu. Gerçekten de koçun muazzam bir görünüşü var. Normal hayvanlarda olmayan bir özellik var" diye konuştu.

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"SATAMAZSAK MAALESEF ZOR DURUM İÇİNDEYİZ"

Açıklanan kurbanlık fiyatlarıyla ilgili besici olarak memnun olduklarını ancak açıklanan fiyattan kurbanlık satamadıklarını ifade eden Gönüler, “Burası Zorkun Yaylası, burada kurbanlıklarımızı satıyoruz. Satışlarımız başladı. Kurbanlıklarımızı satabilirsek memnunuz. Satamazsak maalesef zor durum içerisindeyiz. Şu görünen malın yıllık bizlere maliyeti 2 bin 500 lira. Bu hayvana biz 2 bin 500 lira istediğimiz zaman yani direkt maliyetini söylediğimiz halde müşterilerimiz memnun olmuyor. Canlı kilo bize 35 liradan açıklandı ama bu fiyatı kurbanlık satışımız yok. Müşterilerimiz memnun değil biz üretici olarak açıklanan fiyattan memnun olsak da satışlarımız olmadığı için biz de memnun olamıyoruz" dedi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı Osmaniye
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Kurban Kesimi için Caiz değildir.

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