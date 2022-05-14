HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. "Kürt seçmen Mansur Yavaş'a oy verir mi?" Ahmet Türk'ten dikkat çeken sözler

"Kürt seçmen Mansur Yavaş'a oy verir mi?" Ahmet Türk'ten dikkat çeken sözler

14.05.2022 11:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muhalefetin olası cumhurbaşkanı adayları arasında adı geçen Mansur Yavaş'la ilgili "Kürt seçmen oy verir mi?" sorusu sıkça akıllara geliyor. Çeşitli anketlerde bu soruya yanıt aranırken, konuya ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi. HDP'li eski milletvekili ve eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, "Kürtler Yavaş'a oy verir mi?" sorusuna yanıt verdi.

"Kürt seçmen Mansur Yavaş'a oy verir mi?" Ahmet Türk'ten dikkat çeken sözler

2023'te yapılacak olan seçimlere yönelik çalışmalar sürerken, muhalefetin adayı henüz belli olmadı. Olası adaylar arasında birçok ismin adı geçerken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da bunlardan biri. Yapılan açıklamalarda, Yavaş'ın aday olmayacağının sinyali verilirken, anketlerde ise adı sıkça adaylar arasında gösterildi. Öte yandan Yavaş'ın adaylığı durumunda akıllara gelen bir soru da Kürt seçmenin oy verip vermeyeceği.

AHMET TÜRK'TEN DİKKAT ÇEKEN YORUM

Bazı anketlerde, bu soruya da yanıt aranırken, Kürt siyasetinin önde gelen isimlerinden Ahmet Türk, konuya ilişkin yorumda bulundu. Independent Türkçe'de yer alan habere göre Ahmet Türk, merak edilen bu soruya "Mansur Yavaş'ın aday olması halinde Kürtlerin ona oy vereceklerini sanmıyorum" şeklinde yanıt verdi.

thumbs_b_c_ed499ebee192e47c741ae46a357d3fbd

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Davutoğlu’ndan olay olacak "6'lı masa" yanıtı!Davutoğlu’ndan olay olacak "6'lı masa" yanıtı!
Zelenskiy isim vererek açıkladı: Arabuluculukta sonuçlar elde etmek istedi ama olmadıZelenskiy isim vererek açıkladı: Arabuluculukta sonuçlar elde etmek istedi ama olmadı
Dünyayı ayağa kaldıran görüntüler! Taşlayarak öldürdülerDünyayı ayağa kaldıran görüntüler! Taşlayarak öldürdüler
Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'ye gelen Sibel Kekilli muhabirleri görünce bakın ne yaptı!

Türkiye'ye gelen Sibel Kekilli muhabirleri görünce bakın ne yaptı!

Bitcoin fiyatı için düşüş devam edecek mi?

Bitcoin fiyatı için düşüş devam edecek mi?

İlginç görüntüler ortaya çıktı! Parmağını böyle yalatmış...

İlginç görüntüler ortaya çıktı! Parmağını böyle yalatmış...

Tam ısındık derken... Önümüzdeki haftaya dikkat: Aniden düşecek

Tam ısındık derken... Önümüzdeki haftaya dikkat: Aniden düşecek

2 yaşındaki bebeğini öldüren annenin ifadesi kan dondurdu!

2 yaşındaki bebeğini öldüren annenin ifadesi kan dondurdu!

Sokak köpeği dehşeti! Saldırıya uğrayan fotoğrafçı hayatını kaybetti

Sokak köpeği dehşeti! Saldırıya uğrayan fotoğrafçı hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Çift vajinalı kadın itiraf etti! “İki farklı erkekten...”

Çift vajinalı kadın itiraf etti! “İki farklı erkekten...”

Yaşına kimseyi inandıramıyor! “Yarı yaşımdaki erkeklerden...”

Yaşına kimseyi inandıramıyor! “Yarı yaşımdaki erkeklerden...”

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Bu ellerin sahibini gören gözlerine inanamıyor!

Bu ellerin sahibini gören gözlerine inanamıyor!

Ortalığı karıştıran ses kaydı! Rusya bu iddiayı konuşuyor

Ortalığı karıştıran ses kaydı! Rusya bu iddiayı konuşuyor

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.