"Kürt seçmen Mansur Yavaş'a oy verir mi?" Ahmet Türk'ten dikkat çeken sözler

2023'te yapılacak olan seçimlere yönelik çalışmalar sürerken, muhalefetin adayı henüz belli olmadı. Olası adaylar arasında birçok ismin adı geçerken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da bunlardan biri. Yapılan açıklamalarda, Yavaş'ın aday olmayacağının sinyali verilirken, anketlerde ise adı sıkça adaylar arasında gösterildi. Öte yandan Yavaş'ın adaylığı durumunda akıllara gelen bir soru da Kürt seçmenin oy verip vermeyeceği.

AHMET TÜRK'TEN DİKKAT ÇEKEN YORUM

Bazı anketlerde, bu soruya da yanıt aranırken, Kürt siyasetinin önde gelen isimlerinden Ahmet Türk, konuya ilişkin yorumda bulundu. Independent Türkçe'de yer alan habere göre Ahmet Türk, merak edilen bu soruya "Mansur Yavaş'ın aday olması halinde Kürtlerin ona oy vereceklerini sanmıyorum" şeklinde yanıt verdi.



