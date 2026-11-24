Kalorifer veya klima açıkken evdeki havanın kurumasından, sabah boğaz kuruluğuyla uyanmaktan ya da mutfaktan yayılan kokuların içeride kalmasından şikayetçiyseniz buraya! Hem temizlik hem nemlendirme sunan harika bir çözüm önerisiyle geldik. Sade tasarımı ve evinizdeki hava kalitesini artıracak özellikleriyle Dyson Humidify+Cool PH2 De-NOx modelindeki indirimi kaçırmamak için acele edin!

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Dyson Humidify+Cool™ PH2 De-NOx Nemlendirme Özellikli Hava Temizleyici

Dyson Humidify+Cool PH2 De-NOx, evinizin havasını temizleyip hijyenik şekilde nemlendirirken serinletici hava akışı da sağlar. HEPA H13 filtreleme sistemi ultra ince partikülleri, K-Karbon filtresi gaz ve kokuları yakalar, katalitik filtresi ise formaldehiti sürekli olarak yok eder. Ultraviyole temizleme teknolojisi sudaki partikülleri azaltırken 5 litrelik su haznesi 36 saate kadar nemlendirme sunar. Ayrıca, MyDyson uygulaması üzerinden hava kalitesini takip edebilir, cihazı uzaktan kontrol edip 7 günlük çalışma programı oluşturabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

"Dyson farkını yaşatıyor. Alerji ataklarım azaldı ayrıca nemlendirici özelliği de geceleri çok faydalı oldu."

"2 aydır kullanıyorum çok memnunum. Oğluma da aldık. Torunumun kronik öksürük sorunu vardı. Akşam uyurken onun odasına koyduk. Çocuğumun öksürüğü kesildi. Rahatladı."

Bu içerik 24 Kasım 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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