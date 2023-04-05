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Kurtlar Vadisi’nde Polat Alemdar rolü bakın ilk kime teklif edilmiş! Duyanlar çok şaşırdı

05.04.2023 23:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi dizisi oyuncuları ve konusu ile büyük beğeni toplamıştı. Fenomen dizide Polat Alemdar karakterine tüm seri boyunca Necati Şaşmaz hayat vermişti. Sevilen dizide Necati Şaşmaz’dan önce başka ünlü bir isme Polat karakteri için teklif gittiği iddia edildi.

Kurtlar Vadisi’nde Polat Alemdar rolü bakın ilk kime teklif edilmiş! Duyanlar çok şaşırdı

Bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi dizisi unutulmaz yapımlar arasında yer alıyor. İlk bölümü 2003 yılında ekranlara gelen Kurtlar Vadisi dizisi oyuncuları arasında Oktay Kaynarca, Polat Alemdar, Öykü Namal gibi isimler yer alıyordu. Dizide Polat Alemdar karakterine Necati Şaşmaz’dan önce kime teklif gittiğini duyanların ağızları açık kaldı.

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Yayınlandığı dönemde fenomen haline gelen Kurtlar Vadisi dizisinde rol alması için daha önce Cenk Torun’a teklif götürülmüş.

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Dizinin kilit karakteri olan Polat Alemdar rolünün için ilk olarak Çılgın Bediş dizisinin Oktay'ına, Cenk Torun’a teklif edildiği iddia edildi.

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Şimdilerde 49 yaşında olan Cenk Torun o dönemde askere gideceği için Kurtlar Vadisi’nde oynamayı kabul etmemiş.

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Çılgın Bediş ile hafızalara kazınan Torun’un rol aldığı yapımlar arasında Adını Sen Koy, Esaret, Arka Sokaklar ve Melekler Adası da bulunuyor.

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