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Kurtlar Vadisi'nin Deli Hikmet'i Erdem Ergüney son haliyle şaşırttı! Bakın şimdi ne yapıyor

24.01.2022 09:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi dizisinde hayat verdiği 'Deli Hikmet' karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Erdem Ergüney, son haliyle şaşırttı.

Kurtlar Vadisi'nin Deli Hikmet'i Erdem Ergüney son haliyle şaşırttı! Bakın şimdi ne yapıyor

Başrollerini Necati Şaşmaz, Oktay Kaynarca ve Özgü Namal'ın paylaştığı Kurtlar Vadisi dizisiyle akıllarda yer edinen Erdem Ergüney, yıllar içindeki değişimiyle dikkat çekti. Ergüney'in videoları, sosyal medyada viral olmaya devam ediyor.

1970 yılında Denizli'de dünyaya gelen Erdem Ergüney, 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na girdi. Bir süre İngiltere'de oyunculuk üzerine eğitim alan Ergüney, Türkiye'ye döndüğünde tiyatro öğretmenliği yaptı. Ergüney, 2003 yılında başladığı Kurtlar Vadisi dizisiyle milyonların tanıdığı bir isim haline geldi.

KURTLAR VADİSİ'NİN DELİ HİKMET'İ ŞİMDİ NE YAPIYOR?

2017-2021 yılları arasında yayınlanan Payitaht Abdülhamit dizisinde rol alan Erdem Ergüney, ardından Mavera dizisinde kamera karşısına geçti.

Kurtlar Vadisi'nin Deli Hikmet'i Erdem Ergüney son haliyle şaşırttı! ''Yıkılmışsın usta!''

Şimdilerde menajerlik şirketi sahibi olan Ergüney, sosyal medyada epey aktif.

Kurtlar Vadisi'nin Deli Hikmet'i Erdem Ergüney son haliyle şaşırttı! ''Yıkılmışsın usta!''

Bilge Arslan ile evli olan Erdem Ergüney, aynı zamanda bir çocuk babası.

Kurtlar Vadisi'nin Deli Hikmet'i Erdem Ergüney son haliyle şaşırttı! ''Yıkılmışsın usta!''

Ergüney'in paylaşımlarına, ''Harikasın Erdem Abi'', ''Kral nerelerdesin'', ''Yıkılmışsın usta'' ve ''Deli Hikmet adamsın'' gibi yorumlar yapılıyor.

Kurtlar Vadisi'nin Deli Hikmet'i Erdem Ergüney son haliyle şaşırttı! ''Yıkılmışsın usta!''

Kurtlar Vadisi'nin Deli Hikmet'i Erdem Ergüney son haliyle şaşırttı! ''Yıkılmışsın usta!''

Kurtlar Vadisi'nin Deli Hikmet'i Erdem Ergüney son haliyle şaşırttı! ''Yıkılmışsın usta!''

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