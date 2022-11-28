Kurtlar Vadisi'nin İskender Büyük'ü Musa Uzunlar bakın hangi diziyle dönüyor!

Kurtlar Vadisi'nden Polat Alemdar karakteriyle hafızalara kazınan Necati Şaşmaz kısa süre önce dizinin yeniden ekrana geleceğini duyurmuştu. Şaşmaz "Şu anda hazırlık içerisindeyim. Sanırım ocak ayını görürüz başlamak için" demişti.

Necati Şaşmaz'ın açıklaması sonrası Kurtlar Vadisi oyuncuları merak edilirken dizide İskender Büyük rolüne hayat veren Musa Uzunlar'ın hayranlarını sevindirecek bir haber geldi. Snob Magazin'den Arif Hür yazısında şunları söyledi:

"Kurtlar Vadisi Pusu'da ve Kurtlar Vadisi Gladio sinema filminde canlandırdığı İskender Büyük karakteri ile geniş çevrelerce tanınan Musa Uzunlar, televizyon ekranlarında son olarak 'Bir Annenin Günahı' adlı dizide rol almıştı. Uzunlar, Fox TV'de yayınlanacak 'Hayatımın Şansı' adlı diziyle ekranlara dönüş yapmaya hazırlanıyor.

HAYATIMIN ŞANSI KONUSU

Başrollerini Alican Yücesoy ve Şifanur Gül'ün paylaşacağı dizi, küçük kızıyla birlikte hayata tutunmaya çalışan ve bir üçgenle sınanan Yunga'nın etrafında dönecek.

Esas ilginç noktaya gelecek olursak; Bugüne kadar genelde genelde aksiyon ve mafya dizilerinde görmeye alıştığımız Musa Uzunlar'ı bu kez dram dozu yüksek bir projede izleyeceğiz."

