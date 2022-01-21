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Kurtlar Vadisi'nin Pala'sı ve Abdülhey'i son halleriyle sosyal medyada gündeme geldi

21.01.2022 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurtlar Vadisi dizisinde Pala ve Abdülhey karakterlerine hayat veren, oyuncu Yüksel Arıcı ve Kenan Çoban'ın son halleri sosyal medyada 'ünlü değişimi' sayfasında paylaşılınca ikilinin ne yaptıkları merak edildi. Arıcı kendini evinin bahçesindeki işlere verirken Çoban ise çocuklarıyla zaman geçiriyor.

Kurtlar Vadisi'nin Pala'sı ve Abdülhey'i son halleriyle sosyal medyada gündeme geldi

Kurtlar Vadisi dizisinde Pala karakterini canlandıran Yüksel Arıcı ve yine aynı dizide Abdülhey karakterlerine hayat veren Kenan Çoban'ın fotoğrafları sosyal medyada yeniden gündeme geldi. İkilinin hem dizideki hem de yıllar sonra bir arada bulundukları bir poz yeniden paylaşılınca sevenleri Kurtlar Vadisi'nin sevilen bu isimlerinin şimdilerde ne yaptığını merak etti.

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Yüksel Arıcı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde de rol aldıktan sonra gözlerden uzak bir hayat tercih etti. Bahçeli bir evi bulunan oyuncu bahçesiyle ilgilenip ekim yapıyor.

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Abdülhey karakterine hayat veren Kenan Çoban için sosyal medyada sık sık ailesiyle pozlarını paylaşıyor.

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İkilinin son halleri paylaşılınca takipçiler "Yaşlandılar artık" yorumlarında bulundu.

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Kenan Çoban
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