Kurtlar Vadisi'nin Pala'sı ve Abdülhey'i son halleriyle sosyal medyada gündeme geldi

Kurtlar Vadisi dizisinde Pala karakterini canlandıran Yüksel Arıcı ve yine aynı dizide Abdülhey karakterlerine hayat veren Kenan Çoban'ın fotoğrafları sosyal medyada yeniden gündeme geldi. İkilinin hem dizideki hem de yıllar sonra bir arada bulundukları bir poz yeniden paylaşılınca sevenleri Kurtlar Vadisi'nin sevilen bu isimlerinin şimdilerde ne yaptığını merak etti.

Yüksel Arıcı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde de rol aldıktan sonra gözlerden uzak bir hayat tercih etti. Bahçeli bir evi bulunan oyuncu bahçesiyle ilgilenip ekim yapıyor.

Abdülhey karakterine hayat veren Kenan Çoban için sosyal medyada sık sık ailesiyle pozlarını paylaşıyor.

İkilinin son halleri paylaşılınca takipçiler "Yaşlandılar artık" yorumlarında bulundu.



