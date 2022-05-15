Kurtlar Vadisi'nin Pala'sı Yüksel Arıcı bakın kim çıktı! Asıl mesleği şok etti

Başrollerinde Necati Şaşmaz, Öykü Namal gibi oyuncuların yer aldığı Kurtlar Vadisi dizisi, uzun soluklu ve sevilen dizilerden biriydi. Dizide Pala rolüyle ekranlara gelen Yüksel Arıcı'nın, geçmişte yaptığı işi duyanlar şaştı kaldı.

KURTLAR VADİSİ'NİN PALA'SI BAKIN KİM ÇIKTI

Kurtlar Vadisi dizisinde istihbarat kurumları içerisinde başına buyruk hareket eden ve çeteleşen bir yapılanmanın içerisinde olan Pala rolüne hayat veren Yüksel Arıcı, meğer Adanaspor'da futbol oynamış. "Her çocuk gibi yaramaz ve futbola ilgiliydim" diyen Arıcı, Adanaspor'un altyapısında oynadığını ve maç günlerinde de top toplayıcılığı yaptığını söyledi.

1975/76 sezonunda oynanan ve Adanaspor-Trabzonspor maçında top toplayıcılığı yapan Arıcı, bir pozisyonda Ali Kemal Denizci'ye topu geç verdiği için karşılıklı küfürleştiğini söyledi.

YÜKSEL ARICI KİMDİR?

Adana doğumlu 59 yaşındaki Yüksel Arıcı Kurtlar Vadisi dizisindeki Pala rolüyle tanınır. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Sıla, Cennet Mahallesi, Kaygısızlar gibi projelerde de yer aldı. Birçok dizi ve film ile kamera karşısına geçen Arıcı tiyatroyla 1981'de tanıştı.





