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Kurtlar Vadisi'nin Pala'sı Yüksel Arıcı bakın kim çıktı! Asıl mesleği şok etti

15.05.2022 10:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yüksel Arıcı bir zamanlara damga vuran Kurtlar Vadisi dizisinde Pala rolüyle ekranlara geldi. Hiç çıkarmadığı güneş gözlükleriyle akıllara kazınan Pala, Güney Doğu, Kuzey Irak, Suriye'de görev yapan bir istihbaratçıydı. Pala rolüne hayat veren oyuncu Yüksel Arıcı hakkında az bilinen gerçek duyanları şaşırttı.

Kurtlar Vadisi'nin Pala'sı Yüksel Arıcı bakın kim çıktı! Asıl mesleği şok etti

Başrollerinde Necati Şaşmaz, Öykü Namal gibi oyuncuların yer aldığı Kurtlar Vadisi dizisi, uzun soluklu ve sevilen dizilerden biriydi. Dizide Pala rolüyle ekranlara gelen Yüksel Arıcı'nın, geçmişte yaptığı işi duyanlar şaştı kaldı.

KURTLAR VADİSİ'NİN PALA'SI BAKIN KİM ÇIKTI

Kurtlar Vadisi dizisinde istihbarat kurumları içerisinde başına buyruk hareket eden ve çeteleşen bir yapılanmanın içerisinde olan Pala rolüne hayat veren Yüksel Arıcı, meğer Adanaspor'da futbol oynamış. "Her çocuk gibi yaramaz ve futbola ilgiliydim" diyen Arıcı, Adanaspor'un altyapısında oynadığını ve maç günlerinde de top toplayıcılığı yaptığını söyledi.

Kurtlar Vadisi'nin Pala'sı Yüksel Arıcı bakın kim çıktı! Asıl mesleği duyanları şaşırttı

1975/76 sezonunda oynanan ve Adanaspor-Trabzonspor maçında top toplayıcılığı yapan Arıcı, bir pozisyonda Ali Kemal Denizci'ye topu geç verdiği için karşılıklı küfürleştiğini söyledi.

YÜKSEL ARICI KİMDİR?

Adana doğumlu 59 yaşındaki Yüksel Arıcı Kurtlar Vadisi dizisindeki Pala rolüyle tanınır. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Sıla, Cennet Mahallesi, Kaygısızlar gibi projelerde de yer aldı. Birçok dizi ve film ile kamera karşısına geçen Arıcı tiyatroyla 1981'de tanıştı.

Kurtlar Vadisi'nin Pala'sı Yüksel Arıcı bakın kim çıktı! Asıl mesleği duyanları şaşırttı

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