MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kurtlar Vadisi oyuncusu Bahadır Ünlü müşteriyi dövdü! Şoke eden görüntüler

Kurtlar Vadisi oyuncusu Bahadır Ünlü müşteriyi dövdü! Şoke eden görüntüler

13.02.2022 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurtlar Vadisi oyuncusu da olan Bahadır Ünlü işlettiği mekanda müşterisini dövdü. Ünlü'nün müşterisini darp ettiği yeni görüntüler ortaya çıktı. Oyuncu Bahadır Ünlü emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılmıştı.

Kurtlar Vadisi oyuncusu Bahadır Ünlü müşteriyi dövdü! Şoke eden görüntüler

Dizi oyuncusu Bahadır Ünlü’nün, kafeteryasına gelerek eşine küfür ve hakaret eden şahsı darp ettiği anların yeni görüntüleri ortaya çıktı. Beyoğlu’nda meydana gelen olayda, dizi oyuncusu Bahadır Ünlü eşinin çalıştığı restoranda eşiyle tartışıp küfür ve hakaret ettiği öne sürülen müşterisine bıçakla saldırmıştı. Ünlü, şahsın kafasına bıçağın sapıyla defalarca vurup, korku dolu anlar yaşatmıştı.

Ünlü’nün saldırdığı müşterisini darp ettiği yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, Bahadır Ünlü eşiyle tartışan şahsa mekanın dışında da bıçakla saldırıyor. Eşinin yakasına yapışması üzerine Ünlü, şahsa saldırıyor. Çıkan arbedede kadın yere düşünce Ünlü, tekme ve yumruklarla şahsı yerde darp ediyor.

504a6289-fa59-49bb-b668-d56c3001841d

Ünlü, işletmenin güvenlik kamera görüntülerini sosyal medya hesabında paylaşması üzerine Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.

Kurtlar Vadisi oyuncusu Bahadır Ünlü müşteriye bıçakla saldırdı! Saldırı anını paylaştıKurtlar Vadisi oyuncusu Bahadır Ünlü müşteriye bıçakla saldırdı! Saldırı anını paylaştı

Ünlü, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılmıştı.

4144ce03-dc5e-4a64-812e-07e245212164

b2547bf8-6ff0-4fe1-85bc-5d5b28d78ae0

d5b9dcc9-339d-435a-a996-d9a2b225e339

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kısa taytlı tulumuyla spor pozu dalga konusu olunca...Kısa taytlı tulumuyla spor pozu dalga konusu olunca...
FETÖ soruşturmasıyla gündeme gelmişti! Türkiye'yi terk etti, işte yeni mesleğiFETÖ soruşturmasıyla gündeme gelmişti! Türkiye'yi terk etti, işte yeni mesleği
Öpüşme ayrılık getirdi! Alişan yorumu olay olduÖpüşme ayrılık getirdi! Alişan yorumu olay oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Polis memuru dehşet saçtı! Araçtan indirip kurşun yağdırdı

Polis memuru dehşet saçtı! Araçtan indirip kurşun yağdırdı

İşte aşkı bitiren ateşli sahneler

İşte aşkı bitiren ateşli sahneler

Güzelliğiyle büyüleyen eşi sütyensiz pozlarını paylaştı!

Güzelliğiyle büyüleyen eşi sütyensiz pozlarını paylaştı!

KDV indirimi fiyatlara nasıl yansıyacak? İşte marketlerdeki yeni fiyatlar...

KDV indirimi fiyatlara nasıl yansıyacak? İşte marketlerdeki yeni fiyatlar...

Son Dakika: Dünyanın gözü bu toplantıdaydı! Peş peşe açıklamalar... Görüşme öncesi dikkat çeken denizaltı detayı

Son Dakika: Dünyanın gözü bu toplantıdaydı! Peş peşe açıklamalar... Görüşme öncesi dikkat çeken denizaltı detayı

Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Rusya-Ukrayna krizindeki son duruma ilişkin açıklama! "Böyle bir işgale kalkışırsa doğru olmaz"

Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Rusya-Ukrayna krizindeki son duruma ilişkin açıklama! "Böyle bir işgale kalkışırsa doğru olmaz"

İlginizi Çekebilir

Yüzüklerin Efendisi dizisindeki karakter tartışmalara yol açtı

Yüzüklerin Efendisi dizisindeki karakter tartışmalara yol açtı

Yazışmalarına gelen yorum kızdırdı! "Mal..."

Yazışmalarına gelen yorum kızdırdı! "Mal..."

Rahat ama aynı zamanda şık olsun diyenlere hafta sonları için eşofman kombinleri

Rahat ama aynı zamanda şık olsun diyenlere hafta sonları için eşofman kombinleri

"Striptiz kıyafeti gibi..." sözleriyle hedef almıştı! Aynısını kendi yaptı

"Striptiz kıyafeti gibi..." sözleriyle hedef almıştı! Aynısını kendi yaptı

Kolesterolü yükseltiyor efsanesi çöktü! Yapmanız gereken ise...

Kolesterolü yükseltiyor efsanesi çöktü! Yapmanız gereken ise...

Kış mevsimine özel notalarıyla bezenmiş etkileyici parfümler

Kış mevsimine özel notalarıyla bezenmiş etkileyici parfümler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.