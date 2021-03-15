MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Kurtlar Vadisi Star'da mı? Yeniden çekilecek mi?

Kurtlar Vadisi Star'da mı? Yeniden çekilecek mi?

15.03.2021 15:32 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kurtlar Vadisi Star'da mı? Yeniden çekilecek mi?

Bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi ile ilgili iddialar bitmiyor. Kurtlar Vadisi dedikodularına nokta koyacak haber...

Sık sık sosyal medyada Kurtlar Vadisi hakkında çıkan ve devamı gelmeyen iddialara bir yenisi daha eklendi.

Geçen yıl şubat ayında Show TV'de ekrana geleceği öne sürülen dizinin şimdi de Star tarafından satın alındığı söylentisi ortaya atıldı.

Ancak bu iddianın da asılsız olduğunu Birsen Altuntaş köşesine taşıdı. Star TV'nin Kurtlar Vadisi'nin yapım şirketi Pana Film'le hiçbir görüşmesi olmadığı gibi fenomen diziyi yeniden çekmek gibi bir niyetlerinin olmadığı da ortaya çıktı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İnşaat kazısında keşfedildi! Yer altından şehir çıktı İnşaat kazısında keşfedildi! Yer altından şehir çıktı
Usta oyuncu dahil olduUsta oyuncu dahil oldu
Akıllardaki The Walking Dead sorusu yanıtlandıAkıllardaki The Walking Dead sorusu yanıtlandı
Anahtar Kelimeler:
Star TV
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Çok sayıda ilin kaderi belli oluyor: Yeni yasaklar gelecek mi?

Çok sayıda ilin kaderi belli oluyor: Yeni yasaklar gelecek mi?

120 metrekare ev için 1 otopark zorunlu olacak

120 metrekare ev için 1 otopark zorunlu olacak

Süper minili poz! İnce bacakları olay oldu

Süper minili poz! İnce bacakları olay oldu

Ali Babacan'dan gündem yaratacak 'Abdullah Gül' açıklaması

Ali Babacan'dan gündem yaratacak 'Abdullah Gül' açıklaması

Erkek olduğu iddia edildi! Açıklaması...

Erkek olduğu iddia edildi! Açıklaması...

Facia saniyeler sonra yaşandı! 'Roket gibi gidiyor'

Facia saniyeler sonra yaşandı! 'Roket gibi gidiyor'

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Neden otomobil almadığını açıkladı! Şaşırtan gerekçe...

Neden otomobil almadığını açıkladı! Şaşırtan gerekçe...

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bebeği komşudan çıkınca havalara uçmuştu! Şaşırtan gelişme...

Bebeği komşudan çıkınca havalara uçmuştu! Şaşırtan gelişme...

Yatak görüntüleriyle gündem olmuştu! Hanife'yle buluşup...

Yatak görüntüleriyle gündem olmuştu! Hanife'yle buluşup...

Süper minili poz! 'Eteğin nerede?'

Süper minili poz! 'Eteğin nerede?'

Diğer Haberler

Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölüm fragman | Hace’nin tokadından nasibini Faysal’da alıyor!

Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölüm fragman

Sefirin Kızı dizisinin yeni bölüm fragmanı | Sefirin Kızı dizisinde bu hafta ne oluyor?

İşte Sefirin Kızı dizisinin yeni bölüm fragmanı

Bir Zamanlar Çukurova dizisine Hülya Darcan dahil oldu

Usta oyuncu dahil oldu

Sadakatsiz 22. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Sadakatsiz'in yeni bölüm fragmanı

Sadakatsiz 22. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Çukur yeni bölüm izle | Çukur yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Çukur yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Yasak Elma yeni bölüm fragmanı l Yıldız her şeyi öğrendi

Yasak Elma yeni bölüm fragmanı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.