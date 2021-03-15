Kurtlar Vadisi Star'da mı? Yeniden çekilecek mi?

Sık sık sosyal medyada Kurtlar Vadisi hakkında çıkan ve devamı gelmeyen iddialara bir yenisi daha eklendi.

Geçen yıl şubat ayında Show TV'de ekrana geleceği öne sürülen dizinin şimdi de Star tarafından satın alındığı söylentisi ortaya atıldı.

Ancak bu iddianın da asılsız olduğunu Birsen Altuntaş köşesine taşıdı. Star TV'nin Kurtlar Vadisi'nin yapım şirketi Pana Film'le hiçbir görüşmesi olmadığı gibi fenomen diziyi yeniden çekmek gibi bir niyetlerinin olmadığı da ortaya çıktı.

