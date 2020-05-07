Kuruluş Osman 21. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Alişar'ın tutsak düşen Osman Bey kurtulacak mı? Kuruluş Osman 20. son bölüm izle

Başrollerinde Burak Özçivit, Saruhan Hünel, Ragıp Savaş, Ayşegül Günay, Nurettin Sönmez, Özge Törer ve Alma Terzic’in yer aldığı, yapımcılığını Bozdağ Film’in üstlendiği Kuruluş Osman 6 Mayıs Çarşamba akşamı 20. son bölümüyle ekrana geldi. Koronavirüs salgınında pek çok dizinin aksine, Kuruluş Osman'ın çekimleri setteki yoğun önlemler altında devam ediyor.

OSMAN BEY KURTULACAK MI?

Kuruluş Osman'ın 13 Mayıs Çarşamba ekrana gelecek olan 21. yeni bölümünden de çarpıcı bir fragman yayınlandı. Kuruluş Osman yeni bölümde, Alişar'ın eline düşen Osman Bey'in "Biz senin gibi boynumuzda tasmayla dolaşmayız. Allah'tan gayrı kudret bilmeyiz. Türk kasırgada sönmez bir kıvılcım gibidir" sözleri dikkat çekiyor. Osman Bey zincirlerle tutsak edilmesin karşın kurtulmak için saldırıya geçiyor.

KURULUŞ OSMAN 20. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kayı Obası’nda gerilim günden güne artarken, Osman Bey’in Dündar’a söylediği “Öyle kolay can vermek yok evvela hesap vereceksin” sözleri merak yarattı. “Kayı Obası’ndaki kaçınılmaz hesaplaşmanın neticesi ne olacak”, “Obadan ayrılan Bala Hatun, Osman Bey’den vaz mı geçti”, “Aygül babasıyla ilgili gerçekleri öğrendiğinde ne yapacak?” “Osman Bey, Alişar’ın elindeki Prenses Adelfa’yı kurtarabilecek mi?” “İtibar kaybına uğrayan Dündar, oğlu Bahadır’la birlikte nasıl bir oyun kuracak”, “Osman Bey, Dündar ve destekçilerine ne yapacak?”

