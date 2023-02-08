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Kuruluş Osman bu akşam var mı? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman? 8 Şubat 2023 Atv yayın akışı

08.02.2023 13:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuruluş Osman bu akşam var mı, yok mu merak ediliyor. Türkiye 6 Şubat saat 04.17'de merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,7'lik depremle sarsıldı. Bu depremin şoku henüz atlatılamamışken bu kez de Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğündeki ikinci deprem meydana geldi. Türkiye'yi yasa boğan depremlerin ardından 7 gün milli yas ilan edildi. Bu kapsamda kanalların yayın akışları da değiştirildi. Peki, Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman? İşte 8 Şubat 2023 Atv yayın akışı

Kuruluş Osman bu akşam var mı? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman? 8 Şubat 2023 Atv yayın akışı

Çarşamba akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Kuruluş Osman bu akşam var mı? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman? gibi soruların yanıtları araştırılıyor. Kahramanmaraş merkezli depremin üçüncü gününde televizyon kanallarının yayın akışları gündeme geldi. İşte 8 Şubat 2023 Atv yayın akışı...

KURULUŞ OSMAN BU AKŞAM VAR MI?

Kuruluş Osman bu akşam Atv'nin yayın akışında yer almıyor. Dizinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı hakkında ise henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Kuruluş Osman 1

8 ŞUBAT ÇARŞAMBA ATV YAYIN AKIŞI ŞÖYLE;

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 atv- a Haber Deprem Özel

13:00 atv Gün Ortası

14:00 atv- a Haber Deprem Özel

19:00 atv Ana Haber

20:00 atv Deprem Özel

21:00 atv - a Haber Deprem Özel

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