Kuruluş Osman bu akşam var mı? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman? 8 Şubat 2023 Atv yayın akışı

Çarşamba akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Kuruluş Osman bu akşam var mı? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman? gibi soruların yanıtları araştırılıyor. Kahramanmaraş merkezli depremin üçüncü gününde televizyon kanallarının yayın akışları gündeme geldi. İşte 8 Şubat 2023 Atv yayın akışı...

KURULUŞ OSMAN BU AKŞAM VAR MI?

Kuruluş Osman bu akşam Atv'nin yayın akışında yer almıyor. Dizinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı hakkında ise henüz resmi bir açıklama gelmedi.

8 ŞUBAT ÇARŞAMBA ATV YAYIN AKIŞI ŞÖYLE;

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13:00 atv Gün Ortası

14:00 atv- a Haber Deprem Özel

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