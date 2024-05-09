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Meteoroloji saat vererek uyardı: Ülke genelinde etkili olacak!

09.05.2024 15:56
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) yapılan açıklamada, yurt genelinde Kuzey Afrika ve Suriye kaynaklı toz taşınımının etkili olmasının beklendiği ifade edildi. Toz taşınımının Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli olması beklenirken, diğer bölgelerimizde hafif ve orta kuvvette olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji saat vererek uyardı: Ülke genelinde etkili olacak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu'da, cumartesi günü ise Doğu Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da etkili olması beklenen toz taşınımının pazar sabah saatlerinden itibaren yurdu terk edeceği tahmin ediliyor.

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GÜNEYDOĞU ANADOLU İÇİN KUVVETLİ TOZ TAŞINIMI UYARISI

Toz taşınımının Doğu Akdeniz ile Doğu Anadolu'da orta kuvvette, Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli, diğer yerlerde hafif, zaman zaman orta kuvvette olacağı tahmin ediliyor.

Hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşme, yağış anında çamur şeklinde yağış ve sağlık problemleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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YURDUN BATISI İÇİN FIRTINA UYARISI

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü batı kesimler için fırtına uyarısında bulundu.

Buna göre, yurdun batısında yarın sabah saatlerinden itibaren etkili olması tahmin edilen rüzgarın İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Çanakkale ve Balıkesir çevreleri ile İzmir'in kuzey kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli, yüksek kesimlerde fırtına, Antalya, Burdur, Isparta ve Muğla çevrelerinde güney ve güneydoğudan kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın Marmara ve Kuzey Ege'de cumartesi öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'de cuma akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi ile çatı uçmasına karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

(AA)

Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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