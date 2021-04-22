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Kuruluş Osman’ın Dündar Bey’i Ragıp Savaş ve eşi Müge Anlı’ya katıldı! Sürpriz ziyaretin sebebi duygulandırdı

22.04.2021 15:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuruluş Osman dizisinde canlandırdığı Dündar Bey karakteriyle hayranlarının takdirini kazanan Ragıp Savaş, eşiyle birlikte Müge Anlı’nın programını ziyaret etti. Annelerini koronavirüs nedeniyle kaybeden çift, onun hayrı için tablet yardımında bulundu.

Kuruluş Osman dizisinin Dündar Bey'i Ragıp Savaş ve eşi Müge Anlı'nın programını ziyaret etti. Annelerini kaybeden çift, Müge Anlı hayranı olan annelerinin hayrı için çocuklara tablet yardımında bulundular. Korona nedeniyle kaybettiği kayınvalidesi için Ramazan gününde yaptıkları yardımla gönülleri fetheden Savaş ve eşi, Anlı'nın teklifi üzerine ziyaret sonrası da stüdyoda kalmaya devam etti.

Bu sürprizi büyük bir mutlulukla karşılayan Müge Anlı, misafirlerini "Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz" diyerek takdim etti.

MÜGE ANLI İLE ÇOCUKLARIN YÜZÜNÜ GÜLDÜRECEKLER

Anlamlı bir ziyaret gerçekleştiren çift, koronadan kaybettikleri anneleri adına hayır yapmak istediklerini söyledi. "Büyük hayranınız" diyen Savaş, "Sana gelmek istedik. Sağolsunlar yayına aldılar bizi." ifadelerini kullandı. Ragıp Bey'in eşi, annesi Sevinç Avcılar'ın hemşire olduğunu, çocukları çok sevdiğini, yardım etmek istediklerini belirterek stüdyoya getirdikleri tabletleri çocuklara ulaştırmasını Müge Anlı'dan rica etti.

Annelerinin hayranı olduğu Müge Anlı'nın programı vasıtasıyla çocuklara tablet yardımı yapan Savaş ve eşi, bu hareketleriyle büyük takdir topladı.


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Anahtar Kelimeler:
Kuruluş Osman dizisi Müge Anlı Ragıp Savaş
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