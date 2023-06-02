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Kuruluş Osman’ın Tekfur Valens’i Hakan Yufkacıgil’in eşi de ünlü çıktı! Meğer Arka Sokaklar'ın yıldızıymış...

02.06.2023 12:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atv'nin sevilen ve büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Osman'da, Osman Bey ve alplerine tuzaklar kuran Tekfur Valens karakterine hayat veren Hakan Yufkacıgil başarılı oyunculuğu ve karizmasıyla dikkat çekti. Özel hayatı merak edilen Yufkacıgil’in eşi de kendisi gibi oyuncu çıktı.

Kuruluş Osman’ın Tekfur Valens’i Hakan Yufkacıgil’in eşi de ünlü çıktı! Meğer Arka Sokaklar'ın yıldızıymış...

Başrollerinde Burak Özçivit, Yıldız Çağrı Atiksoy, Özge Törer gibi isimlerin yer aldığı Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümünde Osman Bey ve alplerine tuzaklar kuran Bizans Tekfuru Valens karakteri merak uyandırdı. Dizide Tekfur Valens karakterine hayat veren Hakan Yufkacıgil’in hayatı mercek altına alındı. Yufkacıgil’in eşinin de kendisi gibi oyuncu olduğunu duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi.

Dizide Tekfur Valens'e hayat veren Hakan Yufkacıgil kendisi gibi oyuncu Duygu Yürükçe ile 2020 yılında dünyaevine girmiş. Çiftin nikâh şahitliğini ise yönetmen Kudret Sabancı ve oyuncu Atilla Şendil yapmış.

Duygu Yürükçe

1986 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Duygu Yürükçe, tiyatro ve dizi oyuncusu olarak tanınıyor. Kadir Has Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden mezun olan Yürükçe, Michelangelo, 57. Alay ve Yunus Emre adlı tiyatro oyunlarında rol almış.

Hakan Yufkacıgil 1

2017 yılında ekranlara gelen Aliya dizisinde Leyla karakteri canlandıran Yürükçe, Arka Sokaklar dizisinde Ceylan rolüyle izleyicisinin karşısına çıkmış.

Hakan Yufkacıgil 2

Hakan Yufkacıgil ise, oyunculuk hayatına Bursa Devlet Tiyatrosu, Ahmet Vefik Paşa Sahnesi'nde kursiyer olarak başladı.

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Eğitimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde tamamlayan Yufkacıgil, kamera karşısına ilk kez 2004- 2005 yılları arasında yayınlanan Çemberimde Gül Oya dizisiyle geçti.

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2014 yılında yönetmenliğini Erden Kıral'ın üstlendiği, başrollerinde Nurgül Yeşilçay ve Mert Fırat'ın rol aldığı Gece filminde Nahit karakterini canlandırdı.

Hakan Yufkacıgil kuruluş osman 2

2014-2016 yılları arasında yayınlanan Filinta dizisindeki Sansar Cemil rolüyle ise tanınırlığı arttı. Ünlü oyuncu şimdilerde Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da izleyicisinin karşısına çıkıyor.

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