Murat Kurum'un "130 bin canımız gitmiş" sözleri gündem oldu! Candaş Tolga Işık gerçeği açıkladı: "Kurum'a tekrar sordum..."

Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum, gazeteci Candaş Tolga Işık'ın Tv100'de sunduğu programa konuk oldu. Seçilmesi halinde yapacağı vaatleri açıklayan Kurum, depremle mücadele konusunda atılacak adımlarla ilgili de konuştu.

"130 BİN CANIMIZ GİTMİŞ" SÖZLERİ GÜNDEM OLDU

Kurum programda "Her türlü enerji gayreti vereceğiz ve dönüştüreceğiz. Bunun başka çaresi yok. Candaş Bey, 130 bin canımız gitmiş ve 11 ilde deprem oldu, bakın İstanbul, 11 ile yetişir. Allah göstermesin İstanbul'a bir şey olursa ülke gider, bayrak gider, devlet kalmaz. Terörle mücadele kadar önemli diye o yüzden söylüyoruz" ifadelerini kullandı.

Kurum'un açıklamaları sosyal medyada gündem oldu. Kurum'un sözleri 11 ili etkileyen depremlerde 130 bin kişinin hayatını kaybettiği şeklinde yorumlandı. Resmi rakamlara göre bu rakam 50 bin 96 kişi...

KURUM'UN SÖZLERİ SONRASI IŞIK'TAN AÇIKLAMA

Söz konusu gelişme sonrasında Işık, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Bu arada çok soruldu, yayından sonra Murat Kurum'a 'Depremlerde 130 bin kişi öldü' cümlesini tekrar sordum. Bu sayının 6 Şubat depremiyle alakalı değil, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde depremden ölenlerin yaklaşık olarak toplam sayısını ifade ettiğini söyledi."

Bu arada çok soruldu, yayından sonra Murat Kurum'a "Depremlerde 130 bin kişi öldü" cümlesini tekrar sordum. "Bu sayının 6 Şubat depremiyle alakalı değil Türkiye Cumhuriyeti tarihinde depremden ölenlerin yaklaşık olarak toplam sayısı olarak ifade ettiğini söyledi. — Candaş Tolga Işık (@ctisik) January 31, 2024







