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Kurutma makineniz olmasa bile çamaşırlar saha hızlı kuruyabilir! Yıkama sonrası 2 dakikanızı ayırın

Çamaşır kurutma makinesi olmayan evlerde özellikle soğuk havalarda çamaşırların kuruması uzun zaman alabiliyor. Yıkama sonrasında uygulayacağınız basit bir yöntem, fazla nemin uzaklaştırılmasına ve çamaşırların daha kısa sürede kurumasına yardımcı olabilir.

Kurutma makineniz olmasa bile çamaşırlar saha hızlı kuruyabilir! Yıkama sonrası 2 dakikanızı ayırın
Nilgün Arabacı

Çamaşırları yıkadıktan sonra kurutmak, özellikle sonbahar ve kış aylarında ev işlerinin en zahmetli aşamalarından biri hâline geliyor. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte dışarıda kurutma imkanı azalırken, ev içinde asılan çamaşırlar da uzun süre nemli kalabiliyor. Yeterli havalandırma sağlanmadığında ise bu durum evdeki nemin artmasına ve küf oluşumu riskine katkıda bulunabiliyor.

Kurutma makinesi kullanmadan da çamaşırların kuruma sürecini hızlandırmak mümkün. Lenor'un çamaşır bakım uzmanları, yıkama sonrasında yapılacak küçük bir dokunuşun ve doğru kurutma koşullarının bu süreçte etkili olabileceğini belirtiyor.

ÇAMAŞIRLARI MAKİNEDEN ÇIKARINCA BU HAREKETİ YAPIN

Uzmanlara göre çamaşırların daha hızlı kurumasına yardımcı olmak için yıkama işleminin ardından iki basit adım uygulanabilir: Çamaşırları uygun bir sıkma programından geçirmek ve makineden çıkarırken iyice silkelemek.

Lenor uzmanları, çamaşırların üzerinde kalan fazla suyun uzaklaştırılmasının kuruma süresini kısaltabileceğini belirtiyor. Makineden çıkarılan giysileri kısa bir süre silkelemek de kumaşların açılmasına ve asılırken daha düzgün yerleşmesine yardımcı olabilir.

Ancak bu yöntemi uygularken giysilerin bakım etiketlerini kontrol etmek gerekiyor. Hassas kumaşlar yüksek devirde sıkmaya uygun olmayabileceğinden, her giysi için aynı programı kullanmak doğru olmayabilir.

ÇAMAŞIRLARI MAKİNEDE BEKLETMEYİN

Çamaşırların yıkama bittikten sonra makinede veya çamaşır sepetinde uzun süre bekletilmesi, nemli ve kapalı ortam nedeniyle kötü kokuların oluşmasına yol açabilir. Bu nedenle çamaşırları program tamamlandıktan sonra mümkün olduğunca kısa sürede asmak önem taşıyor.

Evde çamaşır asmak için yeterli alan bulunmuyorsa, uygun ve güvenli olduğu durumlarda perde rayı gibi alternatif alanlardan yararlanılabilir. Bununla birlikte çamaşırların doğrudan ısı kaynaklarına çok yakın asılmamasına ve kullanılan alanın havalandırılmasına dikkat edilmesi gerekiyor.

DAHA HIZLI KURUMASI İÇİN BU AYRINTILARI DA UYGULAYIN

Çamaşır askılığını pencere yakınında veya hava dolaşımının iyi olduğu bir noktada konumlandırmak, nemli havanın dağılmasına yardımcı olabilir. Hava koşulları uygunsa pencereyi kontrollü biçimde açarak ortamı havalandırmak da fayda sağlayabilir.

Çamaşırları askılığa dizerken aralarında yeterli boşluk bırakmak önemli. Giysilerin üst üste gelmesi ve birbirine çok yakın asılması, hava dolaşımını sınırlandırarak kuruma süresini uzatabilir. Gün içinde çamaşırların yönünü değiştirmek veya kuruyan parçaları askılıktan almak da hava akışını iyileştirebilir.

Özellikle kış aylarında ev içinde çamaşır kuruturken yalnızca kuruma süresine değil, ortamda biriken neme de dikkat etmek gerekiyor. Düzenli havalandırma ve uygun çamaşır asma yöntemleri, giysilerin daha kısa sürede kurumasına ve nem kaynaklı sorunların azaltılmasına yardımcı olabilir.

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Anahtar Kelimeler:
çamaşır sepeti
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