Kuş Uçuşu'nun 2. sezonuna Miray Daner'in ateşli sahneleri damga vurdu! Demircan Kacel ile o anları gündem oldu

Kuş Uçuşu dizisinin yeni sezonu gündem oldu. Fox Tv'de ekrana gelen Hudutsuz Sevda dizisiyle izleyicisinin karşısına çıkan güzel oyuncu Miray Daner, Netflix'te yayınlanan Kuş Uçuşu'nda sergilediği performansla büyüledi.

İbrahim Çelikkol ve Birce Akalay ile başrolü paylaşan ünlü oyuncu son dönemde rol aldığı yapımlardaki başarısı ve güzelliğiyle dikkat çekiyor.

KUŞ UÇUŞU DİZİSİ GÜNDEM OLDU

İlk sezonu Aslı'nın (Miray Daner) Lale’yi (Birce Akalay) yerinden ederek zafere ulaşmasıyla sonuçlanan dizinin, 2. sezonunda karakterler arasındaki çekişme dikkat çekti.

Kuş Uçuşu dizine Miray Daner ile Demircan Kacel'in ateşli sahnesi damga vurdu.

Yusuf'u manipüle ederek istediğini elde etmeye çalışan Aslı, onu evine çağırdı.

Mutfakta geçen sevişme sahnesi sosyal medyada gündem oldu. Güzel oyuncunun sahnelerine "Çok iyi oynuyor", "Bu sefer sırıtmamış" yorumları yağdı.





