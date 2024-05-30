HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Son dakika: Ayhan Bora Kaplan davasının önemli ismi Serdar Sertçelik yakalandı

Son dakika: Ayhan Bora Kaplan davasının önemli ismi Serdar Sertçelik yakalandı

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
30.05.2024 16:03
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Ayhan Bora Kaplan davasının firari gizli tanığı Serdar Sertçelik, Macaristan'da yakalanarak tutuklandı. Geçici tutukluluğun 6 Temmuz'a kadar süreceği bildirildi.

Son dakika: Ayhan Bora Kaplan davasının önemli ismi Serdar Sertçelik yakalandı

Son dakika haberi: Ayhan Bora Kaplan davasının hem sanığı hem de "M7" kod adlı gizli tanığı olan, firar ettiği ortaya çıkınca hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkarılan Serdar Sertçelik'in Macaristan'da yakalandığı ve 6 Temmuz'a kadar geçici olarak tutuklandığı bildirildi.

hgjhk

Gazeteci Müyesser Yıldız’ın haberine göre; firar ettiği ortaya çıkınca hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkarılan Serdar Sertçelik'in Macaristan'da yakalandığı ve 6 Temmuz'a kadar geçici olarak tutuklandığı bildirildi.

GO07BY6WEAEmVDL


Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
CHP Genel Başkanı Özel'den Filistin'i tanıyan ülkelerin başbakanlarına mektupCHP Genel Başkanı Özel'den Filistin'i tanıyan ülkelerin başbakanlarına mektup
Parola: Vatan! Evini sattı, parayı 1300 km götürdü...Parola: Vatan! Evini sattı, parayı 1300 km götürdü...
Şimdi de flört varyantı: "Bu yaza damgasını vuracak!"Şimdi de flört varyantı: "Bu yaza damgasını vuracak!"
Anahtar Kelimeler:
Ayhan Bora Kaplan
En Çok Okunan Haberler
Türkiye'nin gri listeden çıkışı için tarih netleşti

Türkiye'nin gri listeden çıkışı için tarih netleşti

Usta sanatçı Ahmet Uğurlu hayatını kaybetti!

Usta sanatçı Ahmet Uğurlu hayatını kaybetti!

Biri 14, biri 15 yaşında! Bir il bu düğünü konuşuyor: Babalarının açıklamaları ağızları açık bıraktı

Biri 14, biri 15 yaşında! Bir il bu düğünü konuşuyor: Babalarının açıklamaları ağızları açık bıraktı

Ayhan Bora Kaplan davasının önemli ismi Serdar Sertçelik yakalandı

Ayhan Bora Kaplan davasının önemli ismi Serdar Sertçelik yakalandı

Şimdi de flört varyantı: "Bu yaza damgasını vuracak!"

Şimdi de flört varyantı: "Bu yaza damgasını vuracak!"

7 yıl önce çırak olarak başladı! İnceliklerini öğrenip ileriye taşıdı

7 yıl önce çırak olarak başladı! İnceliklerini öğrenip ileriye taşıdı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Crocs, Puma, Tommy Hilfiger, Dagi... Sepet fırsatları devam ediyor

Crocs, Puma, Tommy Hilfiger, Dagi... Sepet fırsatları devam ediyor

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.