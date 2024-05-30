Son dakika: Ayhan Bora Kaplan davasının önemli ismi Serdar Sertçelik yakalandı

Son dakika haberi: Ayhan Bora Kaplan davasının hem sanığı hem de "M7" kod adlı gizli tanığı olan, firar ettiği ortaya çıkınca hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkarılan Serdar Sertçelik'in Macaristan'da yakalandığı ve 6 Temmuz'a kadar geçici olarak tutuklandığı bildirildi.

Gazeteci Müyesser Yıldız’ın haberine göre; firar ettiği ortaya çıkınca hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkarılan Serdar Sertçelik'in Macaristan'da yakalandığı ve 6 Temmuz'a kadar geçici olarak tutuklandığı bildirildi.







