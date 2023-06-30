Küstahlıkta sınır tanımıyor: Dünyanın konuştuğu provokatörden skandal sözler! Cami önünde Kur'an yakmıştı, bir kez daha yapmak için süre verdi

Dünya İsveç'in başkenti Stockholm'de gerçekleşen skandal gösteriyi konuşuyor. Salwan Momika Stockholm Camisi önünde Kur'an yakma şeklinde bir eylem planladı ve yetkili makamlar da bunu onayladı. Türkiye'den olaya birçok sert tepki geldi. Ancak Momika, 10 gün içinde aynı skandala bir kez daha imza atacağını duyurdu.

KUR'AN'I YERE ATIP ÜSTÜNE BASTI, İSLAM'A HAKARET ETTİ

Momika Kurban Bayramı'nın ilk gününde gerçekleştirdiği eyleminde Stockholm Camisi önüne polislerin koruması altında gelmiş, çevredekilerin eyleme yönelik tepkisine karşın Kur'an-ı Kerim'i yere atmıştı. Daha sonra ise üstüne basıp İslam' hakaret etmiş ve Kur'an'ı ateşe vermişti.

BİR KEZ YAPTIĞI YETMEDİ

Olaya Türkiye'nin yanı sıra İslam dünyasından da çokça tepki yağdı. Ancak Momika bir kez daha Kur'an yakacağını söyledi.

ADRES DEĞİŞTİRDİ

İsveç gazetesine perşembe günü verdiği demeçte Momika eylemini bir kez daha gerçekleştireceğini dile getirdi. Momika, "10 gün içinde Stockholm'deki Irak Büyükelçiliği önünde Irak bayrağını ve Kur'an'ı yakacağım" dedi.