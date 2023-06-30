Mağazaları yağmaladılar, bankayı ateşe verdiler: Fransa'da kaosun dozu arttı, olaylar Belçika'ya da sıçradı! Protestocuların karşısına artık onlar çıkacak

Fransa sokakları salı gününden beri tam anlamıyla kaos yaşıyor. Nanterre'de bir polis "dur" ihtarına uymadığı için ateş açtığı araçta 17 yaşındaki genç Nael M.'yi öldürdü. Bunun üzerine ülkenin birçok yerinde eylemciler sokakları yangın yerine çevirdi. Kargaşanın dozu giderek artarken özellikle terör ve organize suçlara karşı mücadele eden RAID ismi verilen özel polis timi görevlendirildi. Fransız polisinin açıklamasına göre 400'den fazla kişi gözaltına alındı. Paris'te ise sabaha karşı protestoların yatıştığı ifade ediliyor.

PROTESTOCULARA BİBER GAZIYLA MÜDAHALE

Nael M. isimli genç sürücünün polisin açtığı ateş sonucu ölmesinin ardından Nanterre, Marsilya, Nosiy-le-Sec kentleri başta olmak üzere sokaklarda başlayan protestolar ülke genelinde sürüyor.

Genç sürücünün anısına düzenlenen eylemlerde protestocularla polisler karşı karşıya gelirken; polis karşıtı slogan atarak araçları ateşe veren protestoculara emniyet güçlerinin biber gazıyla müdahale ettiği görülüyor.

NANTERRE'DE BANKAYI ATEŞE VERDİLER

Eylemciler Lille, Strazburg, gibi farklı kentlerde de sokağa indi.

Fransız basınındaki habere göre, Venissieux kentinde bir tramvay ve Nael'in hayatını kaybettiği Nanterre kentinde bir banka ateşe verildi.

MAĞAZALAR YAĞMALANDI

Farklı kentlerde araç, kamu eşyaları ve çöp bidonlarını ateşe veren eylemciler polise havai fişek fırlattı. Marsilya, Paris ve Lille kentlerinde mağazalar yağmalandı.

ÖZEL POLİS TİMİ GÖREVLENDİRİLDİ

Bordo ve Lille kentlerindeki olaylara müdahale etmek için özellikle terör ve organize suçlara karşı mücadele eden RAID ismi verilen özel polis timi görevlendirildi.

POLİSİN AVUKATINDAN KARARA İTİRAZ

Öte yandan, Nael'i öldüren polisin avukatı Laurent-Franck Lienard, müvekkili hakkındaki tutuklama kararına itiraz edeceğini belirtti.

4 KENTTE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ

Fransız basınındaki haberlere göre, olaylar nedeniyle Neuilly-sur-Marne kentindeki 3 mahallede 3 Temmuz'a kadar 23.00-06.00 saatleri arasında, Savigny-le-Temple kentinde ise 2 Temmuz'a kadar 22.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı getirildi.

Öte yandan Compiegne kentinde de 3 Temmuz'a kadar saat 22.00-06.00 saatleri arasında, yanında bir ebeveyn olmayan 16 yaşının altındakilere sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

YÜZLERCE GÖZALTI

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, dün yaptığı açıklamada, olayları önlemek üzere 5 bini Paris'te olmak üzere ülke genelinde 40 bin jandarma ve polisin görevlendirildiğini bildirmişti.

Fransız polisi, yerel saatle 03.00 itibarıyla ülke genelinde 421 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Olayın yaşandığı Nanterre'de ana caddede çok sayıda araç yakılırken, göstericiler binaların duvarlarına "Nael için intikam" yazdı.

Fransız basını, Paris'teki protestoların saat 05.00 itibarıyla büyük ölçüde yatıştığını kaydetti.

BELÇİKA'YA DA SIÇRADI! BRÜKSEL'DE 29 GÖZALTI

Fransa'da düzenlenen gösterilere destek vermek amacıyla Brüksel'in merkez semtlerinden Anneessens'de toplanan grupla polis arasında çıkan arbede sonucunda gözaltına alınanların sayısı 29'a yükseldi.

Bu kişilerden 26'sının reşit olmadığı öğrenildi.

Yerel saatle 22.00'de gençlerden oluşan bir grup, Anneessens semtinde toplanarak kaldırım taşlarını sökmüş, otobüs duraklarındaki camları kırıp bazı araçları ateşe vermişti.

Polisle göstericiler arasında şehrin merkezindeki Lemonnier Bulvarı'nda arbede çıkmış, Anneessens metro istasyonu kapatılmış, bölgeye araç girişleri yasaklanmıştı.

Gözaltıların ardından durum sakin seyrederken bölgede yoğun güvenlik önlemleri devam ediyor.

NE OLMUŞTU?

Bir polis memuru, 27 Haziran'da Nanterre kentinde içinde 3 kişinin bulunduğu ve "dur" ihtarına uymayan bir araca ateş açmış ve 17 yaşındaki Nael M. isimli 17 yaşındaki sürücüyü öldürmüştü.

Nael M. isimli gencin ölümünün ardından farklı kentlerde olaylar çıkmış, Clamart kentinde 3 Temmuz'a kadar 21.00 ile 06.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

(AA)

