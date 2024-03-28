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Kuşum Aydın değişimiyle şaşırttı! "Param bitti" diyerek isyan etti

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
28.03.2024 07:16
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Bir dönem ekranların unutulmaz isimleri arasında olan Kuşum Aydın artık gözlerden uzak bir hayat yaşıyor. Değişimiyle şaşırtan Kuşum Aydın 'mucize krem' arayışında hayal kırıklığı yaşadı ve bakın nasıl isyan etti.

Kuşum Aydın değişimiyle şaşırttı! "Param bitti" diyerek isyan etti

Bir dönem yaptırdığı dolgular sonucu yüzünde oluşan deformeler sebebiyle pişman olup, sahnelere küsen Kuşum Aydın değişimiyle sık sık gündeme geliyordu.

Ekranlara bir dönem damga vuran ve sabah programlarının aranan ismi olan Kuşum Aydın son olarak TikTok isyanıyla dikkat çekti.

Ekran Alıntısı

"Mucize krem" tuzaklarına düşen Kuşum Aydın sosyal medyadan isyan etti. "Yok bunu alın mucize bir krem diyenlere söylüyorum. Aldık param bitti biliyor musunuz ayıp" diyen Kuşum Aydın "Arada bir doğruyu da söyleyin" diyerek kızdı.

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"Param bitti, ayıp be" isyanında bulunan Kuşum Aydın'ın son hali yine gündeme geldi.

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