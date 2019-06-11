Kusursuz görünmenize yardımcı olabilecek 7 paha biçilmez güzellik hilesi

Bu yazıda en önemli zamanlarınızda kusursuz olmanızı sağlayacak bazı etkili ipuçları ve püf noktalarını bulacaksınız.
PÜRÜZSÜZ PARLAK BİR CİLT İÇİN
Belki cebinize oldukça zarar verecek yarı saydam bir pudra kullanmak yerine daha ucuza mal olan bebek pudrası kullanabilirsiniz. Evet, doğru okudunuz! Diğer profesyonel ürünler kadar iyidir ve bu pudra ile makyajınız inanılmaz görünecektir. Makyajınızı tamamladıktan sonra yüzünüzde kalan pudrayı büyük bir makyaj fırçasıyla temizleyebilirsiniz.
DAHA BEYAZ DİŞLER İÇİN
Beyaz bir gülümseme kusursuz bir görünümün vazgeçilmez bir parçasıdır. Ne yazık ki, tatlılar, çay, kahve gibi yiyecek ve içecekler diş minesinin üzerinde kötü bir etki bırakır dişlerin sararmasına yol açar. Neyse ki, evde dişlerinizi beyazlatmak için kullanabileceğiniz etkili bir yöntem var. Tek ihtiyacınız olan bazı aktif kömür hapları. Birkaç hapı ezin diş fırçanızı suya ve daha sonra tozun içine batırın ve 5 dakika boyunca dairesel hareketlerle dişlerinizi fırçalayın. Neredeyse hemen sonucu göreceksiniz. Prosedürü uyguladıktan 2 hafta sonra dişleriniz daha parlak hale gelecektir!
SARARMIŞ TIRNAKLAR İÇİN
Sararan tırnaklarınızın beyaz olmasını istiyorsanız biraz karbonat gerekecek. Karbonat farklı yönlerden tırnaklarımız için iyidir: tırnak etlerini yumuşatır ve tırnakların yüzeyine zarar vermeden parlatır. 2 çay kaşığı hidrojen peroksit ve 1/2 çay kaşığı karbonatı karıştırın tırnaklarınıza uygulayın. 5 dakika beklettikten sonra ellerinizi yıkayın. Tırnaklarınız hala sarıysa işlemi birkaç gün ara vererek tekrar uygulayabilirsiniz.
BOTOKSA ALTERNATİF
Bu yöntem garip görünebilir, ancak birçok kişi çalıştığını iddia ediyor. Kaşlarınız arasında kırışıklıklar varsa ve sizi rahatsız ediyorsa, kırışıklıklar üzerine tıbbi bant yapıştırın ve gece boyunca bekletin.
GÜÇLÜ VE SAĞLIKLI TIRNAKLAR
Tırnaklarınızın daha sağlıklı görünmesinin birçok yolu var. Örneğin, hint yağı büyümesini artırır, A vitamini ayrık tırnakları eski haline getirir, badem yağı daha da güçlendirir. Tırnaklarınız zayıfsa, limon suyu uygulayabilirsiniz. 2 hafta boyunca limon suyuna batırdığınız tırnaklarınızın daha da güçlendiğini göreceksiniz.
PÜRÜZSÜZ BİR KOLTUK ALTI İÇİN
Koltuk altınız koyuysa basit ve güvenli bir tarif uygulayabilirsiniz. 1 çorba kaşığı bal ve 1 çorba kaşığı rendelenmiş aktif kömüre ihtiyacınız olacak. Malzemeleri karıştırın, koltuk altlarınıza uygulayın, karışımı 20 dakika bekletin ve ardından ılık su ile yıkayın. (kalan karışımı yüz maskesi olarak kullanın). Prosedürü haftada 2-3 kez tekrarlamanız önerilir.
ŞİŞMİŞ AYAKLARI UNUTUN
Bu belirti ile karşılaşırsanız, sebebini belirlemek için önce doktora gitmenizi şiddetle tavsiye ederiz. Şişmiş ayaklardan kurtulmanıza yardımcı olabilecek doğal ilaçlara gelince, bu maydanoz karışımının vücuttaki aşırı sıvıyı etkili bir şekilde çıkardığı için en iyi sonucu verdiğini düşünüyoruz. Evde hazırlamak için taze maydanoz ve bir karıştırıcıya ihtiyacınız olacak. Bitkiyi yıkayıp öğütün, ardından karışımı bir termos içine koyun, içine sıcak su koyun. Süzün ve günde 3 defa için. Deneyin ve sonuçlarını görün.
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