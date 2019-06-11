Kusursuz görünmenize yardımcı olabilecek 7 paha biçilmez güzellik hilesi

Bu yazıda en önemli zamanlarınızda kusursuz olmanızı sağlayacak bazı etkili ipuçları ve püf noktalarını bulacaksınız.

PÜRÜZSÜZ PARLAK BİR CİLT İÇİN

Belki cebinize oldukça zarar verecek yarı saydam bir pudra kullanmak yerine daha ucuza mal olan bebek pudrası kullanabilirsiniz. Evet, doğru okudunuz! Diğer profesyonel ürünler kadar iyidir ve bu pudra ile makyajınız inanılmaz görünecektir. Makyajınızı tamamladıktan sonra yüzünüzde kalan pudrayı büyük bir makyaj fırçasıyla temizleyebilirsiniz.

DAHA BEYAZ DİŞLER İÇİN

Beyaz bir gülümseme kusursuz bir görünümün vazgeçilmez bir parçasıdır. Ne yazık ki, tatlılar, çay, kahve gibi yiyecek ve içecekler diş minesinin üzerinde kötü bir etki bırakır dişlerin sararmasına yol açar. Neyse ki, evde dişlerinizi beyazlatmak için kullanabileceğiniz etkili bir yöntem var. Tek ihtiyacınız olan bazı aktif kömür hapları. Birkaç hapı ezin diş fırçanızı suya ve daha sonra tozun içine batırın ve 5 dakika boyunca dairesel hareketlerle dişlerinizi fırçalayın. Neredeyse hemen sonucu göreceksiniz. Prosedürü uyguladıktan 2 hafta sonra dişleriniz daha parlak hale gelecektir!