Kütahya Otogarı'ndaki ilginç görüntüler sonrası Koca'dan açıklama: Aşı ciddi bir iştir

Sosyal medyada hızla yayılan ve izlenme rekoru kıran videoyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama geldi.

Bakan Koca aşı standında görevli bir sağlık personelinin vatandaşları bağırarak aşı olmaya davet etmesiyle ilgili, "Kütahya'da otogarda görevli bir sağlık personelimiz mizahi bir tavırla vatandaşlarımızı aşıya davet ediyordu. Hizmetlerimiz her yerde ancak aşı ciddi bir konudur. Personelimizin soruşturulmasını gerektiren bir durum yok. Ancak aşıyı hepimiz ciddiye almak zorundayız." ifadelerini kullandı.

Kütahya'da otogarda görevli bir sağlık personelimiz mizahi bir tavırla vatandaşlarımızı aşıya davet ediyordu. Hizmetlerimiz her yerde ancak aşı ciddi bir konudur. Personelimizin soruşturulmasını gerektiren bir durum yok. Ancak aşıyı hepimiz ciddiye almak zorundayız. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 5, 2021

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasıyla Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü personel hakkında soruşturma başlatmıştı.

Yapılan açıklamada, "Görevli sağlık personellerinin, bulundukları ortamdan ve otobüs firması görevlilerinin söylemlerinden esinlenerek yaptıkları şakalaşmanın cep telefonları ile çekilerek çeşitli sosyal medya hesaplarında yayınlanmıştır. Maksadı aşan, yanlış algı ve anlaşılmalara sebebiyet veren personellerle ilgili gerekli idari soruşturma başlatılmış olup sonucu hakkında ayrıca kamuoyu bilgilendirilecektir" ifadelerine yer verilmişti.



