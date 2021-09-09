Kuveyt'teki havalimanı inşaatında toprak kayması: 2 ölü, 1 yaralı

Kuveyt'te inşaat halindeki yeni Kuveyt Havalimanı'nda toprak kayması meydana geldi. Kuveyt İtfaiye Teşkilatı tarafından yapılan açıklamada, havalimanının inşaat halindeki alanında çökme meydana geldiği ve 3 işçinin toprak altında kaldığı aktarıldı.

İŞÇİLERİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

İtfaiye Teşkilatı, bölgede yapılan kurtarma çalışmalarının ardından 2 işçinin cansız bedenine ulaşıldığını, 1 işçinin ise yaralı olarak kurtarıldığını açıkladı. Hayatını kaybeden işçilerin Nepal uyruklu olduğu bildirildi.

TÜRK İNŞAAT ŞİRKETİ TARAFINDAN İNŞA EDİLİYOR

Öte yandan dünyanın en gelişmiş ve çevre dostu havalimanlarından biri olarak tasarlanan yeni Kuveyt Uluslararası Havalimanı projesi, Türk inşaat şirketi tarafından inşa ediliyor.

İHA

