Kuveytli yazar Abdulaziz Duwaihi bin Rumaih Atatürk'ü hedef aldı, tepkiler peş peşe geldi: 'Ülkeye girişi yasaklansın'

Abdulaziz Duwaihi bin Rumaih isimli Kuveytli bir yazar, Trabzon’da bir Türk vatandaşının iddiaya göre Arap turiste yumruk atarak bayıltması üzerine sosyal medya hesaplarından Türkiye’yi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü hedef alan açıklamalarda bulundu. Söz konusu paylaşıma peş peşe tepkiler geldi.

ÖZGÜR ÖZEL: 'ATATÜRK'E YÖNELİK İTHAM VE HAKARETLERİNİ ŞİDDETLE KINIYORUM'

CHP Genel Başkanlığı'na adaylığını açıklayan Özgür Özel "Kuveytli Abdulaziz Duwaihi bin Rumaih’in partimizin ve ülkemizin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk’e yönelik itham ve hakaretlerini şiddetle kınıyorum. Her sosyal medya paylaşımı sonrası harekete geçen Adalet ve Kalkınma Partisi’nin sessizliğini manidar buluyorum" ifadelerini kullandı.

Kuveytli Abdulaziz Duwaihi bin Rumaih'in partimizin ve ülkemizin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik itham ve hakaretlerini şiddetle kınıyorum.



Her sosyal medya paylaşımı sonrası harekete geçen Adalet ve Kalkınma Partisi'nin sessizliğinı manidar buluyorum. https://t.co/P4jDsu9TLm — Özgür Özel (@eczozgurozel) September 17, 2023

ÜMİT ÖZDAĞ: 'BU ALÇAĞI ÜLKEMİZDE İSTEMİYORUZ'

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ yaptığı paylaşımda "Beni ve Zafer Partisi’ni Birleşmiş Milletler’e şikayet edeceğini söyleyen, Araplara Türkiye’deki paralarını geri çekmeleri tavsiyesinde bulunan bu şerefsiz Kuveytli ahlaksız Atatürk’e ve Atatürk’ü seven herkese hakaret ediyor. Zafer Partisi Türkiye’ye gelen turistlere, okumak için gelen öğrencilere karşı olmadı. Ama Atatürk’e ve Türk Milletine küfreden bu Kuveytli alçağı ülkemizde istemiyoruz" sözlerine yer verdi.

Beni ve Zafer Partisi’ni Birleşmiş Milletler’e şikayet edeceğini söyleyen, Araplara Türkiye’deki paralarını geri çekmeleri tavsiyesinde bulunan bu şerefsiz Kuveytli ahlaksız Atatürk’e ve Atatürk’ü seven herkese hakaret ediyor. Zafer Partisi Türkiye’ye gelen turistlere, okumak… https://t.co/GPxpfonfsh — Ümit Özdağ (@umitozdag) September 17, 2023

MEMLEKET PARTİSİ: 'MAL VARLIKLARINA EL KONULMALI'

Memleket Partisi'nden yapılan açıklamada, "Türk milletine ve Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden ve aşağılayıcı ifadelerde bulunan çöl faresi Abdülaziz Dwaihi bin Rumaih'in, Türkiye Cumhuriyeti'ne girmesi yasaklanmalı, Türkiye'deki tüm mal varlıklarına devlet tarafından derhal el konulmalıdır!" ifadelerine yer verildi.

Türk milletine ve Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden ve aşağılayıcı ifadelerde bulunan çöl faresi Abdülaziz Dwaihi bin Rumaih'in, Türkiye Cumhuriyeti'ne girmesi yasaklanmalı, Türkiye'deki tüm mal varlıklarına devlet tarafından derhal el konulmalıdır! — Memleket Partisi (@MemleketimParti) September 17, 2023



