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  4. Kuyumcuya müşteri gibi girip silah çekmişti... Bilezik hırsızı hasta ziyaretinde yakalandı

Kuyumcuya müşteri gibi girip silah çekmişti... Bilezik hırsızı hasta ziyaretinde yakalandı

15.05.2022 14:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da 11 Nisan’da müşteri gibi girdiği kuyumcuda baktığı 4 altın bileziği cebine atan A.S. (54) tabancasını iş yeri sahibine doğrultarak kaçmıştı. Bilezik hırsızı A.S., nihayet bir yakınının tedavi gördüğü diyaliz merkezinde yakalandı. Gözaltına alınan A.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kuyumcuya müşteri gibi girip silah çekmişti... Bilezik hırsızı hasta ziyaretinde yakalandı

Diyarbakır'daki hırsızlık olayı 11 Nisan’da Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'nde meydana geldi. Müşteri gibi girdiği kuyumcuda A.S., 4 bileziği cebine attı, belindeki tabancayı iş yeri sahibine doğrultarak kaçtı. İş yeri sahibi de hemen çekmecede bulunan tabancasını alıp A.S.'nin peşinden koştu, ancak yakalayamadı.

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HASTA ZİYARETİNDE YAKALANDI

İhbar üzerine kuyumcuya gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) görüntülerinden tespit ettikleri şüpheli A.S.'yi bir yakınının tedavi gördüğü diyaliz merkezinde, olayda kullandığı tabancayla yakaladı.

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Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

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Kuyumcu Diyarbakır
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