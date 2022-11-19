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  4. Kuzenini öldürüp 2 akrabasını yaralamıştı! O doktor cezaevinde intihar etti

Kuzenini öldürüp 2 akrabasını yaralamıştı! O doktor cezaevinde intihar etti

19.11.2022 14:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te Kadın Doğum Uzmanı Doktor Bekir Çelik, para meselesi yüzünden çıkan kavgada, kendisine saldırdığını öne sürdüğü kuzeni Alaattin Çelik'i öldürüp, 2 akrabasını yaralamıştı. Geçtiğimiz mayıs ayında yaşanan olay sonrası tutuklanarak cezaevine gönderilen Çelik'in bu sabah, cezaevi görevlileri tarafından ranzasına asılı halde bulunduğu belirtildi.

Kuzenini öldürüp 2 akrabasını yaralamıştı! O doktor cezaevinde intihar etti

Gaziantep İncilipınar Mahallesi'ndeki Doktorlar Sitesi'nin önünde 10 Mayıs'ta meydana gelen olayda, Alaattin Çelik ve yanındaki 2 kuzeni iddiaya göre, para meselesi nedeniyle amcalarının oğlu olan Kadın Doğum Uzmanı Doktor Bekir Çelik'in muayenesine gitti. Burada çıkan tartışmada Alaattin Çelik ve yanındakiler doktor Çelik'i darbetti.

TABANCASINI ÇEKİP ATEŞ AÇTI

Bekir Çelik ise kendisine pala ve bıçakla saldıran kişilere tabancayla ateş açtı. Alaattin Çelik olay yerinde hayatını kaybetti, diğer 2 kişi yaralandı. Doktor Bekir Çelik, olayın ardından tutuklandı.

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"HEDEF GÖZETMEDEN ATEŞ ETTİM"

Hakkında 'müebbet hapis' cezası istemiyle dava açılan doktor Bekir Çelik, 30 Eylül'de 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada; insan sağlığının her şeyden daha önemli olduğunu ve hayatı boyunca bunun için çalıştığını söyledi. Doktor olarak mahkemede bulunduğu için utanç ve pişmanlık duyduğunu söyleyen Çelik, "Muayenehaneme gelerek beni darbettiler. Öldürme niyetim bulunmadan, hedef gözetmeden ateş ettim" dedi.

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RANZASINA ASILI OLARAK BULUNDU

Doktor Bekir Çelik, bu sabah Gaziantep E Tipi Kapalı Cezaevi'nde, yaşamına son verdi. Sabah saatlerinde görevliler tarafından ranzasına asılı bulunan Çelik, otopsi işlemleri için adli tıp kurumunun morguna kaldırıldı. (DHA)

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