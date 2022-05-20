HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Kuzey Kore ile ilgili çarpıcı iddia! Biden'ın ziyareti sırasında...

Kuzey Kore ile ilgili çarpıcı iddia! Biden'ın ziyareti sırasında...

20.05.2022 09:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Füze denemelerine devam eden Kuzey Kore ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Yaptığı denemelerle Batı'ya özellikle ABD'ye gözdağı veren Kuzey Kore'nin yeni bir füze denemesinin ABD Başkanı Joe Biden'ın Tokyo ve Seul'u ziyareti sırasında yapabileceği öne sürüldü.

Kuzey Kore ile ilgili çarpıcı iddia! Biden'ın ziyareti sırasında...

ABD Başkanı Joe Biden'ın Asya ziyareti öncesinde Japonya'dan çarpıcı bir iddia geldi. Füze denemelerini sürdüren Kuzey Kore'nin ABD Başkanı Biden'ın Tokyo ve Seul'u ziyareti sırasında yeni bir füze denemesi gerçekleştirebileceği öne sürüldü.

thumbs_b_c_eeeb8746a47c762bd7ea2662c27b4d7a

SAVUNMA BAKANINDAN ÇARPICI İDDİA

Japonya Savunma Bakanı Kişi Nobuo, düzenlediği basın toplantısında, ABD Başkanının Asya ziyaretine denk gelecek günlerde, Kuzey Kore'nin kıtalararası balistik füze (ICBM) fırlatabileceğini söyledi.

Kuzey Kore'den bir füze denemesi daha! Bu yıl 10'uncu kez yaptılarKuzey Kore'den bir füze denemesi daha! Bu yıl 10'uncu kez yaptılar

Kuzey Kore'nin yıl başından bu yana 15 kez füze denemesi gerçekleştirdiğini anımsatan Kişi Nobuo, "(Pyongyang'ın) hazırlıklarını tamamlaması durumunda, uzun menzilli füze denemeleri ihtimali dahil provokatif faaliyetlerini artırabileceğini" kaydetti.

Pyongyang yönetiminin "silah geliştirme programını sürdürmeyi" amaçladığını kaydeden Kişi Nobuo, ülkesinin, olası denemeler dahil bölgedeki faaliyetlerini ABD iş birliğiyle yürüteceğini belirtti.

Kyodo ajansı, Kasım 2017 sonrası Kuzey Kore'nin ilk kez, önceki ay ICBM denediğini aktardı.

BIDEN, GÜNEY KORE VE JAPONYA'YI ZİYARET EDECEK

Öte yandan, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Biden'ın Asya ziyaretinde, Kuzey Kore'nin uzun menzilli balistik füze ve nükleer deneme yapabileceğini açıklamıştı.

Biden'ın, 20-25 Mayıs'ta Güney Kore ve Japonya'yı ziyaret etmesi, 24 Mayıs'ta Tokyo'da düzenlenecek Quad Liderler Zirvesi'ne katılması bekleniyor.

"DEMOKRASİ YAYI"

Dörtlü Güvenlik Diyaloğu (QSD) ya da "Quad" olarak bilinen, ABD, Avustralya, Hindistan ve Japonya arasında 2007’de başlatılan diyalog forumu, 2017'de "dörtlü ittifak" haline dönüştürülmüştü.

Çin'e karşı gayriresmi stratejik forum şeklinde bilinen ve "Asya'daki demokrasi yayı" olarak nitelendirilen ittifak, kısmen düzenli toplantılar yapıyor ve bilgi alışverişinde bulunuyor.

Kaynak: AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dışarıdan yardım almayı reddettiler! Çay ve tuzlu suyla savaşıyorlarDışarıdan yardım almayı reddettiler! Çay ve tuzlu suyla savaşıyorlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle buluştu!Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle buluştu!
19 Mayıs töreninde bando gerginliği! Belediye Başkanı'ndan zabıtalara: Alın bunu buradan19 Mayıs töreninde bando gerginliği! Belediye Başkanı'ndan zabıtalara: Alın bunu buradan
Anahtar Kelimeler:
Japonya Kuzey Kore Joe Biden
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Akılalmaz yöntem! Hastane hastane gezip hastalıklı kan vermiş

Akılalmaz yöntem! Hastane hastane gezip hastalıklı kan vermiş

Ünlü sosyal medya fenomenine gözaltı

Ünlü sosyal medya fenomenine gözaltı

20 yıl boyunca zorla ilişkiye girdiler! Bir kız çocuğu intihar etti...

20 yıl boyunca zorla ilişkiye girdiler! Bir kız çocuğu intihar etti...

Haluk Levent yaptığı hareketle hayranlarını şaşırttı

Haluk Levent yaptığı hareketle hayranlarını şaşırttı

Sahildeki öğrencilerin uygunsuz anlarını ifşa ettiler! Tepki çeken olayla ilgili açıklama geldi

Sahildeki öğrencilerin uygunsuz anlarını ifşa ettiler! Tepki çeken olayla ilgili açıklama geldi

Boyutu küçük etkisi öldürücü... Samsun polisi ele geçirdi: Hepsi çalışır vaziyette!

Boyutu küçük etkisi öldürücü... Samsun polisi ele geçirdi: Hepsi çalışır vaziyette!

İlginizi Çekebilir

Kanserden farkı yok! Türkiye alarm veriyor

Kanserden farkı yok! Türkiye alarm veriyor

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Önceden almadığınıza pişman olacağınız mutfak ürünü önerileri

Önceden almadığınıza pişman olacağınız mutfak ürünü önerileri

Bomba iddia! "O iş adamı Can Tanrıyar'ın elindeki evi alıp..."

Bomba iddia! "O iş adamı Can Tanrıyar'ın elindeki evi alıp..."

Büyük resim küçük parçalardan oluşur! Gözden kaçırmamalısınız...

Büyük resim küçük parçalardan oluşur! Gözden kaçırmamalısınız...

İstenmeyen sivilcelere karşı birebir olan kağıt maske önerileri

İstenmeyen sivilcelere karşı birebir olan kağıt maske önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.