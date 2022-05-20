Kuzey Kore ile ilgili çarpıcı iddia! Biden'ın ziyareti sırasında...

ABD Başkanı Joe Biden'ın Asya ziyareti öncesinde Japonya'dan çarpıcı bir iddia geldi. Füze denemelerini sürdüren Kuzey Kore'nin ABD Başkanı Biden'ın Tokyo ve Seul'u ziyareti sırasında yeni bir füze denemesi gerçekleştirebileceği öne sürüldü.

SAVUNMA BAKANINDAN ÇARPICI İDDİA

Japonya Savunma Bakanı Kişi Nobuo, düzenlediği basın toplantısında, ABD Başkanının Asya ziyaretine denk gelecek günlerde, Kuzey Kore'nin kıtalararası balistik füze (ICBM) fırlatabileceğini söyledi.

Kuzey Kore'nin yıl başından bu yana 15 kez füze denemesi gerçekleştirdiğini anımsatan Kişi Nobuo, "(Pyongyang'ın) hazırlıklarını tamamlaması durumunda, uzun menzilli füze denemeleri ihtimali dahil provokatif faaliyetlerini artırabileceğini" kaydetti.

Pyongyang yönetiminin "silah geliştirme programını sürdürmeyi" amaçladığını kaydeden Kişi Nobuo, ülkesinin, olası denemeler dahil bölgedeki faaliyetlerini ABD iş birliğiyle yürüteceğini belirtti.

Kyodo ajansı, Kasım 2017 sonrası Kuzey Kore'nin ilk kez, önceki ay ICBM denediğini aktardı.

BIDEN, GÜNEY KORE VE JAPONYA'YI ZİYARET EDECEK

Öte yandan, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Biden'ın Asya ziyaretinde, Kuzey Kore'nin uzun menzilli balistik füze ve nükleer deneme yapabileceğini açıklamıştı.

Biden'ın, 20-25 Mayıs'ta Güney Kore ve Japonya'yı ziyaret etmesi, 24 Mayıs'ta Tokyo'da düzenlenecek Quad Liderler Zirvesi'ne katılması bekleniyor.

"DEMOKRASİ YAYI"

Dörtlü Güvenlik Diyaloğu (QSD) ya da "Quad" olarak bilinen, ABD, Avustralya, Hindistan ve Japonya arasında 2007’de başlatılan diyalog forumu, 2017'de "dörtlü ittifak" haline dönüştürülmüştü.

Çin'e karşı gayriresmi stratejik forum şeklinde bilinen ve "Asya'daki demokrasi yayı" olarak nitelendirilen ittifak, kısmen düzenli toplantılar yapıyor ve bilgi alışverişinde bulunuyor.

Kaynak: AA

